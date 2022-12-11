Yazarlarımız Tüyap Kitap Fuarı'nda ilgiyle karşılandı
Tüyap İstanbul 39. Uluslararası Kitap Fuarı, ziyaretçilerin ilgili katılımıyla son gününe yaklaştı. Hafta sonuna kalabalık ziyaretçi kitlesiyle başlayan fuara yazarlarımız, Çimen Turunç Baturalp, Prof. Dr. Şaduman Halıcı, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Mustafa Balbay, Feridun Andaç, Mehmet S. Aman ve Osman Şahin de katıldı. Cumhuriyet Kitapları standında okurlarıyla buluşan yazarlarımız, kitaplarını imzaladı.
Tüyap İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın ilk yıllarından itibaren yazar olarak katıldığını belirten Mustafa Balbay, “Okuryazar olmanın ölçütünün okur ve yazarın buluşması olduğunu düşünüyorum. Kitap fuarları bu anlamda büyük önem taşımakta. Okur ve yazar buluşursa gerçekten okuryazar oluruz. Okura ulaşan her kitap, Türkiye’nin geleceğine ışık tutar” ifadelerini kullandı.
Fuarın son günü olan bugün ise Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun 14.00-16.00 saatleri arasında kitaplarını imzalayacak.
Yazarlarımız Emre Kongar ve Elçin Poyrazlar da okurlarıyla bir araya gelecek.
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