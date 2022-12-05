TÜYAP Kitap Fuarı'nın ilk gününde yazarlarımıza büyük ilgi

TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı hafta sonu on binlerce okura kapılarını açtı. Cumhuriyet standında yazarlarımız kitaplarını imzalarken Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun da ziyaretçiler arasında yer aldı.

Cumhuriyet
05 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00
TÜYAP Kitap Fuarı'nın ilk gününde yazarlarımıza büyük ilgi
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Salgın nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı hafta sonu on binlerce okura kapılarını açtı. Önümüzdeki pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek kitap fuarına ilgi büyük oldu. 

Gazetemiz Cumhuriyet’in standı da fuarda yerini aldı. Hafta sonu önemli isimlerin imza etkinlikleriyle standın yoğunluğu artarken Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun da ziyaretçiler arasında yer aldı. Dün yapılan imza etkinliklerinde okurlar önemli isimlerle buluştu. Şahsena
Camız, Figen Atalay, Ahmet Yavuz, Zeynep Aliye, Zeynep Çamak Atış, Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Mehmet Aman, Ataol Behramoğlu okurlar için eserlerini imzaladı. 

Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı salgın nedeniyle 2019 yılından bu yana düzenlenemiyordu. Bu yıl 39’uncu kez kapılarını okurlar için açan Tüyap’a ilginin yoğun olması bekleniyor. 3 Aralık’ta açılan fuar 11 Aralık’a kadar devam edecek.


TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı Cumhuriyet

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