Cumhuriyet’in 100. yılında 100 kağıt eser

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu (MYO) Moda Tasarım bölümü öğrencileri, Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde anlamlı bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Küresel Geri Dönüşüme Vefa Sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:37
Cumhuriyet’in 100. yılında 100 kağıt eser
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Ege üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim görevlisi Şükran Tümer ve öğretim görevlisi Berna Aybartürk önderliğinde hazırlanan kağıt eserlerin yer aldığı Küresel Geri Dönüşüme Vefa Sergisi 18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü’nde Bornova Belediyesi işbirliğiyle açıldı.

Giriş ücreti olarak sadece atık pillerin kabul edildiği sergi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışta bir konuşma yapan Şükran Tümer, dönüşümün öyküsüne dikkat çekmek üzere yola çıktıklarını belirterek, “Atatürk’ün üniversite gençliğine dönüşümü kavratmak ve dönüşüme ayak uydurmak temel ilkemiz oldu. Değişimi- dönüşümü yaşamın bir parçası olarak gören, çevresi ile iyi ilişkiler kuran Ege üniversitesi gençleri ile sorunlardan kaçmak veya yok saymak yerine sanatın evrensel gücüne inanarak yola çıktık” diye konuştu.

Hikayesi olan 100 kağıt eser ile çeşitli kağıt ve benzeri materyalleri kullanarak tematik yüzey düzenlemeleri geleceğin stil sahibi tasarımcılarının giyilemeyen kağıt giysilerinde dönüşümün öyküsünü anlatıyor.

Sergi’nin açılışına Bornova Belediyesi Yeşilova Ziyaretçi Merkezi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Dr. Yasin Barut da katıldı.


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