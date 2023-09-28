Beyoğlu Kültür Yolu Festivali: Sanat ve müziğin büyülü dünyası İstanbul'da buluşuyor!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:35

Güncelleme: 28.09.2023 - 17:35

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin dördüncüsü, 30 Eylül'de başlayacak ve 15 Ekim'e kadar sürecek. Bu yıl İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı festival, Türkiye'nin uluslararası kültür ve sanat değerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 8. durağı olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, ülkemizin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen festivallere bir yenisini ekliyor. Daha önce Nevşehir Kapadokya'da başlayan festivaller; Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara ve Konya gibi farklı şehirlerde devam etti.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sanat ve müziğin büyülü dünyasına dair birçok etkinlik yer alacak. İşte festivalin bazı önemli ayrıntıları...

ÜNLÜ SANATÇILAR BEYOĞLU'NDA SAHNE ALACAK

Festival kapsamında dünya müziğinin önde gelen isimleri Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Mariinski Orkestrası; Valery Gergiev yönetiminde özel bir konser verecek. Tunuslu protest sanatçı Emel Mathlouthi, Benin asıllı Anqelique Kidjo ve folk müziğin sevilen ismi Riff Cohen de festivalde konserler verecek.

AÇIK HAVA KONSERLERİ MÜZİK TUTKUNLARINI BEKLİYOR

Bengü, Simge, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, Berkay, Ziynet Sali, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Mehmet Erdem & Rubato, Emre Altuğ, Manga ve Fatma Turgut gibi ünlü isimler Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda açık hava konserleriyle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Ayrıca festival ziyaretçileri, pazartesiden perşembeye kadar açık hava sinema gösterimleriyle son dönemin sevilen filmlerini izleyebilecek. Pazar günleri ise filmlerde rol alan sanatçılarla özel gösterimlerde buluşarak sohbet etme fırsatı yakalayacaklar.

KAPSAMLI BİR KOLEKSİYON: STAR WARS SERGİSİ

İstanbul Sinema Müzesi'nde sergilenecek olan Star Wars sergisi, sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden birine dair kapsamlı bir koleksiyon sunacak. Sergide orijinal ürünlerin yanı sıra gerçek boyutlu figürler, kasklar, ışın kılıçları, imzalı maskeler ve sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar da bulunacak.

OPERA VE MÜZİKAL GÖSTERİLERİ...

Mersin Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Samsun Devlet Opera ve Balesi, farklı eserlerle sahnede olacaklar. Ayrıca, Türk halk müziği solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirecek.

Festival, İstanbul'un zengin kültür ve sanat sahnesine yeni katkılar sunmayı hedefliyor. Etkinlikler ve detaylı bilgi için festivalin resmi web sitesine başvurmak mümkün...

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 11 farklı şehirde 500'den fazla mekanda gerçekleşen ve yaklaşık 30 bin sanatçının katılımıyla oluşturulan bir kültür-sanat maratonunu içeriyor. 2021 yılında başlatılan bu festivaller, Türkiye'yi uluslararası bir kültür-sanat markası haline getirmeyi amaçlıyor...