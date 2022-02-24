ÇYDD’den sanata destek

24 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

İki yıldır, salgın nedeniyle sahnede performanslarını sergileyemeyen sanatçılar, Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi’nde sergiledikleri “Fareler ve İnsanlar” oyunu ile yeniden “Merhaba” dedi.

Bu gecenin destekçisi, öncelikle teşekkür ettikleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve öğrencileriydi. Nobel ödüllü John Steinbeck’in 1937 yılında yazdığı eserinden sahneye uyarlamasında hem yönetmen hem oyuncu olarak Erdem Topuz var. Kendisi George Milton karakterini canlandırırken Işık Tolgay da Lennie Small karakteri ile parlıyor. Birçok dizi oyuncusu ve mankenin de rol aldığı oyunda, üç saati aşan sürede seyirci, yaşam ve hayaller arasında felsefi bir köprü oluşturuyor. Ödüllü oyunun felsefesi ve insan olabilmenin katmanlarından geçişlerle izleyiciyi sorgulamaya sürüklüyor. Arı, at, köpek, tavşan arasında şefkat mi? İnsan ve cinayet mi? Akıl mı? İnsanlık mı? Yoksa hepsinden önce eşitlik ve adalet mi kavramlarını sorgulayarak... Müzikler özenle seçilmiş, dekor da seçkin ve başarılı.

KÜNYE

Yöneten: Erdem Topuz. Reji asistanı: Ceren Türkaslan, İpek Ela Can. Dekor tasarım: Nazmi Karabacak. Kostüm tasarım: Onur Uğurlu. Işık tasarım: Erdem Çınar. Topuz ve Işık Tolgay dışında kadroda Necmi Aydın, Mehmet Tokat, Tuncay Tarhan, Ercan Ertan, Emir Birtan İgit, Utku Öcal, Hande Aras ve Arzu Suriçi Kireşçi yer alıyor.