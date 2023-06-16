Darüşşafaka'da perde Handan Uran Ertuğrul anısına açıldı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 16:26

Güncelleme: 16.06.2023 - 16:26

Darüşşafaka Cemiyeti, 2021 yılında vefat eden tiyatro ve opera sanatçısı ve cemiyetin bağışçısı Handan Uran Ertuğrul’un anısına tiyatro günü düzenledi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Handan Uran Ertuğrul Tiyatro Günü'nde Darüşşafaka Lisesi öğrencileri tiyatro oyunu sergiledi.

Kurduğu burs fonuyla Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine destek veren ve 2021 yılında hayatını kaybeden tiyatro ve opera sanatçısı Ertuğrul'un anısını canlı tutmak, öğrencilere tiyatro sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Handan Ertuğrul, çağdaş eğitimin her alanda bu ülkenin kutup yıldızı olduğuna inanan gerçek bir Cumhuriyet kadınıydı. Neden Darüşşafaka’ya bağış yapmayı tercih ettiği sorusuna da ‘Bütün isteğim okumak için mücadele veren çocuklara yardım etmek.’ demişti. Biz de bu etkinliğimizle gelecek nesillere Handan Uran Ertuğrul'un ismini aktarmak istiyoruz” dedi.

Aynı zamanda Türk tiyatro ve sinema tarihine altın harflerle geçmiş, ülkemizin kültür sanat alanında yetiştirdiği en kıymetli değerlerden biri olan Muhsin Ertuğrul’un eşi olan Handan Uran Ertuğrul, vefatından kısa bir süre önce Darüşşafaka’ya yaptığı bağışla “Perran ve Pınar Uran Burs Fonu” kurulmasına öncülük etti. Kurulan fon ile anne ve/veya baba kaybı yaşamış öğrencilerin eğitimine destek olunurken, Handan Uran Ertuğrul’un merhum kız kardeşi ve yeğeninin adı da Darüşşafaka’da yaşatılıyor.