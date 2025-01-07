David Fincher klasiği 'Se7en', 30 yıl sonra yeniden vizyona girecek

David Fincher imzalı Seven 30 yıl sonra yeniden beyazperdedeki yerini alacak.

David Fincher klasiği 'Se7en', 30 yıl sonra yeniden vizyona girecek
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AA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 21:19

Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrolünde yer aldığı kült film "Se7en", 17 Ocak'ta IMAX salonlarında yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

"Dövüş Kulübü", "Zodiac", "Sosyal Ağ", "Kayıp Kız" ve "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" filmlerinin usta yönetmeni David Fincher'ın 1995'te vizyona giren gerilim türündeki filminin 30. yılı kutlanıyor.

Gösterime girdiği dönemde büyük ses getiren film, 1996 yılı Akademi Ödülleri'nde "En İyi Kurgu" dalında Oscar'a aday olmuştu.

Türkiye'de dağıtımını TME Films'in üstlendiği film, seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki polis dedektifinin hikayesini anlatıyor.


Etiketler: #david fincher #se7en #Sinema

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