Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 17:00

7.Koğuştaki Mucize filminin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Filmin senaristliğini Kubilay Tat üstleniyor. Peki, 7.Koğuştaki Mucize filminin konusu ne, oyuncuları kim? 7.Koğuştaki Mucize filmi gerçek hayattan mı uyarlandı, ne zaman vizyona girdi?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU NE?

1983 yılında bir Ege kasabasında sıkıyönetim komutanının kızının ölümü üzerine küçük kızı ve babaannesiyle yaşayan Memo idam cezasına çarptırılır. Herkes adalet peşindeyken Memo ve kızı Ova'nın tek isteği birbirlerine kavuşmaktır. Adaletin gerçekleşmesi için ise bir mucize gerekmektedir.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aras Bulut İynemli

Nisa Sofiya Aksongur

Celile Toyon

İlker Aksum

Mesut Akusta

Deniz Baysal

Yurdaer Okur

Sarp Akkaya

Doğukan Polat

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

7.Koğuştaki Mucize filmi 11 Ekim 2019 tarihinde vizyona girdi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ UYARLAMA MI?

7.Koğuştaki Mucize filmi Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7 filminden uyarlandı. Film, 2013 yılında vizyona girdi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

7.Koğuştaki Mucize filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.