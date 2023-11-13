David Fincher: 'Sinemanın geleceği Netflix'te, çünkü onlar teknolojik olarak gelişmiş!'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 00:00

David Fincher, Netflix'in sinema endüstrisinde film yapmak için en iyi yer olduğuna kesin olarak inandığını söyledi. Fincher, Le Monde'a verdiği bir röportajda, Netflix'in Hollywood'da film yapmak için en iyi kalite kontrolüne sahip olduğunu savunuyor. Fincher, Netflix'in diğer büyük stüdyolardan farklı olarak masraflardan çekinmediğini ve film yapımcıları için mantıklı olan bir endüstri standardını benimsediğini ifade ediyor.

David Fincher, önceki deneyimlerinde büyük stüdyolarla çalışmanın zorluklarını vurguluyor. Bu stüdyoların, özellikle yüksek bütçeli projelerde, masraflardan çekindiğini ve bazı önerileri uygulamak konusunda isteksiz olduğunu belirtiyor. Netflix'in ise bu konuda daha esnek ve cesur bir yaklaşım benimsediğini söylüyor.

Fincher ayrıca, Netflix ile yaptığı özel anlaşma çerçevesinde bir dizi projeye imza attı, örneğin "House of Cards", "Mindhunter", "Love, Death + Robots" gibi diziler ve "Mank" ile "The Killer" adlı filmler. Bu projelerle birlikte Fincher, Netflix'in sunduğu yaratıcı özgürlük ve esneklikten faydalanmış gibi görünüyor.

Ayrıca, Fincher, sinemanın geleceğinin Netflix'te olduğunu ima ediyor. Sinemayı sadece bir kültür olarak ev dağıtım sistemleriyle kurtaramayacağımızı, sinemanın teknolojik olarak gelişmiş bir yer haline gelmesi gerektiğini ifade ediyor.



