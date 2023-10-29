Fincher'ın yeni filmi The Killer'dan fragman geldi

Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:21

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:21

David Fincher’ın başrolünde Michael Fassbender’ın yer aldığı, sinematografisini Eric Messerschmidt’in üstlendiği yeni filminden fragman yayınlandı. Alexis Nolent (nam-ı diğer Matz) tarafından yazılan ve Luc Jacamon tarafından çizilen, aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan film, acımasız bir suikastçının hayatını konu alıyor.



Michael Fassbender, hedefini kıl payı ıskaladıktan sonra kendisini tehdit etmeye cüret edenlerin peşinde Paris’ten Dominik Cumhuriyeti’ne ve Amerika’ya sürüklenen acımasız bir süikastçiyi canlandırıyor. Senaryosunu Andrew Kevin Walker’ın kaleme aldığı filmde Fassbender’a Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte ve Tilda Swinton gibi isimler eşlik ediyor. Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’nde gerçekleştiren The Killer, 10 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak.