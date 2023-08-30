David Fincher'ın yeni filmi The Killer'ın fragmanı yayınlandı
Yönetmen koltuğunda David Fincher'ın oturduğu The Killer "Katil" filminin yeni fragmanı yayınlandı. Film Hitman karakterine benzerliği ile dikkat çekti.
Yönetmen koltuğunda David Fincher'ın oturduğu ve Michael Fassbender'ın başrolünde olduğu The Killer'ın (Katil) fragmanı yayınlandı. Fragman, Fassbender'ın çeşitli kişileri öldürdüğü sahneleri içeriyor.
Michael Fassbender, filmde isimsiz bir suikastçı olan "Katil"i canlandırıyor. Fragmanda görüldüğü üzere, bu karakterin Hitman'deki Ajan 47'ye benzer yönleri bulunuyor ve fragman ilerledikçe bu benzerlikler daha da belirgin hale geliyor. Fragmanda Ajan 47'nin suikast stilini yansıtan sahnelerin de olduğu gözüküyor.
Ancak film Hitman oyununa dayanmıyor. The Killer, yazar Alexis Nolent ve sanatçı Luc Jacamon'un 1998 tarihli çizgi romanından uyarlanmış. Film, ölümden kıl payı kurtulan bir suikastçının uluslararası bir insan avında işverenleriyle ve kendisiyle olan mücadelesini anlatıyor.
The Killer, Ekim ayında bazı sinemalarda vizyona girecek. 10 Kasım 2023'te ise Netflix'te yayınlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
- İBB'nin 'kaçak yapı' yıkımına polis engeli
- Aile üniversitesi!
- Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
- İzmir'de CHP kongresinde istifa krizi
- İşte muhtemel rakipler...
- Kargo etiketlerini yırtmadan çöpe atanlar dikkat!
- Valinin oğluna verilen ceza belli oldu!
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde!