David Fincher'ın yeni filmi The Killer'ın fragmanı yayınlandı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:10

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:11

Yönetmen koltuğunda David Fincher'ın oturduğu ve Michael Fassbender'ın başrolünde olduğu The Killer'ın (Katil) fragmanı yayınlandı. Fragman, Fassbender'ın çeşitli kişileri öldürdüğü sahneleri içeriyor.

Michael Fassbender, filmde isimsiz bir suikastçı olan "Katil"i canlandırıyor. Fragmanda görüldüğü üzere, bu karakterin Hitman'deki Ajan 47'ye benzer yönleri bulunuyor ve fragman ilerledikçe bu benzerlikler daha da belirgin hale geliyor. Fragmanda Ajan 47'nin suikast stilini yansıtan sahnelerin de olduğu gözüküyor.

Ancak film Hitman oyununa dayanmıyor. The Killer, yazar Alexis Nolent ve sanatçı Luc Jacamon'un 1998 tarihli çizgi romanından uyarlanmış. Film, ölümden kıl payı kurtulan bir suikastçının uluslararası bir insan avında işverenleriyle ve kendisiyle olan mücadelesini anlatıyor.

The Killer, Ekim ayında bazı sinemalarda vizyona girecek. 10 Kasım 2023'te ise Netflix'te yayınlanacak.