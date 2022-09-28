Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool 3 oyuncuları kimler?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:13

Marvel evrenin sevilen serisi Deadpool'un üçüncüsü geliyor. Marvel Comics'in Rob Lifeld ve Fabian Nicieza tarafından yazılan çizgi romanlarına dayanan filmin üçüncüsü Marvel Studios tarafından üretilecek ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılacak.

DEADPOOL 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Deadpool 3 filminin 2024 yılında izleyici ile buluşması bekleniyor.

DEADPOOL 3 OYUNCULARI KİMLER?

Filmde, başrol oyuncusu Ryan Reynolds'un yanı sıra Wolverine karakteri ile Hugh Jackman da yer alacak.















