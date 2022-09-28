Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool 3 oyuncuları kimler?
Marvel evreninin en sevilen anti-kahramanlardan biri olan Deadpool üçüncü filmi ile hayranları ile buluşacak. Deadpool 3 filminin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturmaya hazırlanırken senaryosu Rhett Reese ve Paul Wernick tarafından kaleme alınacak. Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool 3 oyuncuları kimler?
Marvel evrenin sevilen serisi Deadpool'un üçüncüsü geliyor. Marvel Comics'in Rob Lifeld ve Fabian Nicieza tarafından yazılan çizgi romanlarına dayanan filmin üçüncüsü Marvel Studios tarafından üretilecek ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılacak.
DEADPOOL 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Deadpool 3 filminin 2024 yılında izleyici ile buluşması bekleniyor.
DEADPOOL 3 OYUNCULARI KİMLER?
Filmde, başrol oyuncusu Ryan Reynolds'un yanı sıra Wolverine karakteri ile Hugh Jackman da yer alacak.
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