Demet Akbağ başkanlığında jüri kadrosu belli oldu: Türk sinemasının yıldızları festivalde buluşuyor!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:48

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:25

Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak 60. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yılki festival, birbirinden değerli isimleri ağırlayacak, ulusal ve uluslararası birçok filmi izleme fırsatı sunacak. İşte festivalin ayrıntıları:

DEMET AKBAĞ BAŞKANLIĞINDA ULUSAL UZUN METRAJ FILM YARIŞMASI JÜRISI

Festivalin gözde bölümlerinden biri olan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisine usta sanatçı Demet Akbağ başkanlık edecek. Jüride kurgucu Ali Aga, müzisyen-oyuncu Ayşegül Aldinç, oyuncu Mehmet Günsür, yönetmen-oyuncu Onur Saylak, yönetmen-senarist Özcan Alper ve yazar Sema Kaygusuz gibi önemli isimler yer alıyor.

ULUSAL BELGESEL VE KISA METRAJ YARIŞMALARININ HEYECANI

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ayrıca Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları da büyük ilgi görecek. Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü ve Paolo Bertolin gibi isimler Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisinde yer alacak. Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisinde ise karikatürist, yazar ve yönetmen Behiç Ak; yönetmen Deniz Tortum ve yapımcı, senarist ve yönetmen Zeynep Dadak bulunuyor.

ONUR VE BAŞARI ÖDÜLLERI SAHIPLERINI BULUYOR

Festival kapsamında verilen Onur Ödülleri bu yıl Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen ve Şerif Sezer'e takdim edilecek. Kapanış töreninde ise Selçuk Yöntem'e Onur Ödülü verilecek. Ayrıca Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli, Başarı Ödülleri ile onurlandırılacak.

TÜRKIYE SINEMASININ OSCAR'I: ALTIN PORTAKAL ÖDÜLLERI

Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye sinemasının en prestijli ödüllerini dağıtacak. Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları ve Uluslararası Yarışma olmak üzere toplamda 1 milyon 275 bin lira değerinde ödül sahiplerini bulacak.

ANTALYA FILM FORUM 10. YAŞINDA

Bu yıl 60. kez düzenlenen festivalin yan etkinliği olan Antalya Film Forum ise 10. yaşına giriyor. Beş ayrı platformda toplam 550 bin lira değerinde ödül sunacak olan Film Forum, Türkiye sinemasının geleceğini şekillendiren projelere destek veriyor.

Antalya Altın Portakal Film Festivali, 7-14 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema dünyasının en heyecanla beklediği etkinliklerden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye'nin sinema sanatına katkı sağlayan isimleri ödüllendirerek sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.