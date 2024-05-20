Demi Moore başrolde: 'The Substance', bu yıl Cannes'da en uzun alkışlanan film oldu

Demi Moore'un başrolünü üstlendiği "The Substance", Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Coralie Fargeat imzası taşıyan film, 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:39
Demi Moore başrolde: 'The Substance', bu yıl Cannes'da en uzun alkışlanan film oldu
Abone Ol google-news

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 77'nci Cannes Film Festivali devam ediyor. Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolünü paylaştığı "The Substance" adlı film, festivalde 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Ntv'nin Deadline'dan aktardığı habere göre, Fransız yönetmen Coralie Fargeat'in yönetmen koltuğunda oturduğu "The Substance", 13 dakika alkış alarak bu yıl Cannes Film Festivali'nde en uzun süre alkışlanan yapım oldu.

"The Substance", Demi Moore'un Cannes'da gösterilen ilk filmi oldu.


demi moore haberleri The Substance haberleri 77'nci Cannes Film Festivali haberleri

İlgili Haberler

Demi Moore yeni başlayan podcast serisi ile insanlara seksi öğretecek

Demi Moore yeni başlayan podcast serisi ile insanlara seksi öğretecek
Ünlü oyuncu Demi Moore'un evinde ceset bulundu

Ünlü oyuncu Demi Moore'un evinde ceset bulundu
Demi Moore'un son hali şaşırttı

Demi Moore'un son hali şaşırttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yargı dizisinden tartışma yaratacak gönderme: 'Özgürlüğün kısıtlanmasına...'

Yargı dizisinden tartışma yaratacak gönderme: 'Özgürlüğün kısıtlanmasına...'
Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete’nin doğum gününü kutladı

Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete’nin doğum gününü kutladı
Avrupa basınında gündem derbi: 'İntikam soğuk yenen bir yemektir'

Avrupa basınında gündem derbi: 'İntikam soğuk yenen bir yemektir'
Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi
14 ödüllü yerli bilim kurgu filmi 28 Haziran'da vizyona girecek

14 ödüllü yerli bilim kurgu filmi 28 Haziran'da vizyona girecek
Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık

Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık
Eski hakemler Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Djiku'nun gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Eski hakemler Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Djiku'nun gördüğü kırmızı kart doğru mu?
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem! Şifresiz, parmak izi okutarak yapılacak

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem! Şifresiz, parmak izi okutarak yapılacak