Demi Moore başrolde: 'The Substance', bu yıl Cannes'da en uzun alkışlanan film oldu
Demi Moore'un başrolünü üstlendiği "The Substance", Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Coralie Fargeat imzası taşıyan film, 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 77'nci Cannes Film Festivali devam ediyor. Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolünü paylaştığı "The Substance" adlı film, festivalde 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Ntv'nin Deadline'dan aktardığı habere göre, Fransız yönetmen Coralie Fargeat'in yönetmen koltuğunda oturduğu "The Substance", 13 dakika alkış alarak bu yıl Cannes Film Festivali'nde en uzun süre alkışlanan yapım oldu.
"The Substance", Demi Moore'un Cannes'da gösterilen ilk filmi oldu.
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