Deniz Kavukçuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Gazetemizin eski köşe yazarlarından, gazeteci ve yazar, Tüm Fuarcılık Yapım AŞ’de (Tüyap) Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Kavukçuoğlu, Moda Camisi’nde yapılan cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kavukçuoğlu’nun cenaze törenine ailesi, edebiyat ile yayın dünyasından dostları ve sevenleri katıldı.
Gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu ise Almanya’daki sürgünde başlayan dostluklarından bahsederek, “Deniz’in çok az bilinen yanı, Ernst Bloch gibi büyük Marksist hocanın öğrencisi olması. Almanya’da bilimsel sosyalizm, felsefe, sosyal bilimler üzerine çok ciddi eğitimler yapmış bir insandır. Ben şuna çok hayıflanırım, Türkiye bunu çok anlayamadı. Çok sayıda öğrenci yetiştirebilecek bir insandı, daha çok Tüyap’la tanınıyor ama gerçek bilimsel kafaya sahip bir insandı. Çok doğru, iyi yaşadı. Özlemle uğurluyoruz” diye konuştu.
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