Deniz Kavukçuoğlu'nu kaybettik...

Yayınlanma: 30.05.2023 - 08:37

Güncelleme: 30.05.2023 - 08:50

Uzun yıllar Cumhuriyet'te yazan ve 2018'de geçirdiği hastalığın ardından yazılarına devam edemeyen Deniz Kavukçuoğlu, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yazar Metin Celal, Kavukçuoğlu'nun yaşamını yitirdiğini, "Çok değerli ağabeyimiz Deniz Kavukçuoğlu Vefat etti. Deniz Kavukçuoğlu uzun süredir tedavi görüyordu. Ailesine, dostlarına, okurlarına, yazar ve yayıncı dostlarına başsağlığı diliyorum" diyerek duyurdu.

Çok değerli ağabeyimiz

Deniz Kavukçuoğlu

Vefat etti.

Deniz Kavukçuoğlu uzun süredir tedavi görüyordu.

Ailesine, dostlarına, okurlarına, yazar ve yayıncı dostlarına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/DnpxW7tZkK — Metin Celal (@mecezey) May 30, 2023

BÖYLE VEDA ETMİŞTİ...

Kavukçuoğlu, sağlık sorunları nedeniyle gazetemizde yazdığı son yazısında şu sözlerle veda etmişti:

"Evde düştüm, sağ kalça kemiğim kırıldı. Bugün de tekerlekli sandalye ve yürüteçle hareket edebiliyorum. Ayakta duramıyorum, uzun süre oturamıyorum. Sürekli yakınlarımdan birine muhtacım. Şimdiye kadar yaşamadığım bir durum bu. Okuduğunuz bu yazı Cumhuriyet’teki son yazım.

1996 yılında Sevgili İlhan Selçuk ağabeyimin çağrısıyla yazmaya başlamıştım Cumhuriyet’te. 22 yıl boyunca gazetemizin ilkeleri çerçevesinde yazdım. Bu yıllar boyunca hem gazete içinden hem de gazete dışından çok sayıda dost edindim."

DENİZ KAVUKÇUOĞLU KİMDİR

Deniz Kavukçuoğlu, 30 Ekim 1943 yılında İstanbul'da doğdu. Almanya Tübingen kentinde felsefe eğitimi aldı. Aynı zamanda Heidelberg'de sosyoloji ve Avrupa İşçi Hareketleri tarihi üzerine eğitim aldı. Gazeteci yazar Almanya'da okurken vatandaşlıktan çıkarıldı. Hamburg'da 3 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılından itibaren Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'de Kültür Fuarları Genel Koordinatörü olarak çalışıyordu.

1996 yılından beri Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kavukçuoğlu'nun 10 üzerinde kitabı yayımlandı.