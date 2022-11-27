'Denize Düşler' CKM'de açıldı
Ressam Yasemin Kalyoncu’nun “Denize Düşler” sergisi, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) önceki gün sanatseverlerin katılımıyla düzenlenen kokteyl ile açıldı.
Ressam Kalyoncu’nun, kadın figürlerini ışık, renk, biçim, form ve gölgeyle mekânsal ilişki kurgulayarak ortaya çıkardığı eserler, 8 Aralık’a dek gazetemizin Ankara Temsilciği’ndeki CKM’de ziyaret edilebilecek.
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