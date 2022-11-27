'Denize Düşler' CKM'de açıldı

Ressam Yasemin Kalyoncu’nun “Denize Düşler” sergisi, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) önceki gün sanatseverlerin katılımıyla düzenlenen kokteyl ile açıldı.

ANKARA / Cumhuriyet
27 Kasım 2022 Pazar, 02:00
'Denize Düşler' CKM'de açıldı
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Ressam Kalyoncu’nun, kadın figürlerini ışık, renk, biçim, form ve gölgeyle mekânsal ilişki kurgulayarak ortaya çıkardığı eserler, 8 Aralık’a dek gazetemizin Ankara Temsilciği’ndeki CKM’de ziyaret edilebilecek. 


Yasemin Kalyoncu ressam

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