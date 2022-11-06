İklim aktivistleri İspanyol ressam Francisco de Goya'nın tablolarını hedef aldı

İHA
06 Kasım 2022 Pazar, 10:42
<p>İklim aktivistleri, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Prado Müzesi'nde İspanyol ressam Francisco de Goya'nın dünyaca ünlü iki tablosunun çerçevelerine kendilerini yapıştırdı. </p>

İklim aktivistleri, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Prado Müzesi'nde İspanyol ressam Francisco de Goya'nın dünyaca ünlü iki tablosunun çerçevelerine kendilerini yapıştırdı. 

<p>İklim aktivistlerinin dünyaca ünlü ressamların tablolarını hedef alan eylemlerine bir yenisi daha eklendi. </p>

İklim aktivistlerinin dünyaca ünlü ressamların tablolarını hedef alan eylemlerine bir yenisi daha eklendi. 

<p>Futuro Vegetal adlı iklim örgütüne bağlı iki aktivist, Prado Müzesi'nde İspanyol ressam Francisco de Goya'nın "<strong>La maja desnuda</strong>" (Çıplak Maya) ve "<strong>La maja vestida</strong>" (Giyinik Maya) tablolarının ortasına "<strong>+1,5</strong>" yazarak ellerine tabloların çerçevelerine yapıştırdı. </p>

Futuro Vegetal adlı iklim örgütüne bağlı iki aktivist, Prado Müzesi'nde İspanyol ressam Francisco de Goya'nın "La maja desnuda" (Çıplak Maya) ve "La maja vestida" (Giyinik Maya) tablolarının ortasına "+1,5" yazarak ellerine tabloların çerçevelerine yapıştırdı. 

<p>Aktivistler, "<strong>+1,5</strong>" yazısıyla iklim istikrarsızlığına neden olan dünyadaki hava sıcaklığı artışlarına dikkat çekmek istediklerini söyledi. </p>

Aktivistler, "+1,5" yazısıyla iklim istikrarsızlığına neden olan dünyadaki hava sıcaklığı artışlarına dikkat çekmek istediklerini söyledi. 

<p>Polis, 2 aktivistin gözaltına alındığını bildirdi. </p>

Polis, 2 aktivistin gözaltına alındığını bildirdi. 

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Francisco de Goya iklim iklim aktivisti iklim aktivistleri İspanya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler