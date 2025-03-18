Denizli, '21 Mart Dünya Şiir Günü'nü şiir festivaliyle kutlayacak

Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:39

Güncelleme: 18.03.2025 - 09:39

Denizli, 21 Mart Dünya Şiir Günü’nü özel bir festivalle kutlamaya hazırlanıyor. Pamukkale Filarmoni Derneği’nin öncülüğünde, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Şiir Otel’in iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, Türkiye PEN Merkezi Yönetimi, CazKedisi Dergisi ve Denizli Mimarlar Odası’nın katkılarıyla hayata geçirilecek.

UNESCO tarafından 1999 yılında kabul edilen Dünya Şiir Günü, bu yıl da şairleri onurlandırmak ve şiir geleneğini yaşatmak amacıyla kutlanıyor. Denizli Şiir Festivali, 22-23 Mart tarihleri arasında iki farklı kültür mekânında gerçekleştirilecek.

FESTİVALİN ONUR KONUĞU HİLMİ YAVUZ

Bu yılın Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni yazma onuru, usta şair Hilmi Yavuz’a verildi. Festivalin açılışı, 22 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Denizli Şiir Otel’de gerçekleştirilecek. Açılışta, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Filarmoni Derneği Başkanı Prof. Okan Bölükbaşı ve Türkiye PEN Başkanı Zeynep Oral katılımcılara seslenecek.

Festival kapsamında, Hilmi Yavuz’un yaşamına ve sanatına ışık tutan “Ben, Bizzat Kendim…” adlı belgesel film gösterilecek ve usta şaire onur ödülü takdim edilecek. Ardından, Haydar Ergülen ve Vural Bahadır Bayrıl, “Hilmi Yavuz Şiirinde İmgenin Büyüsü” konulu söyleşiyi gerçekleştirecek. Festivalin ilk günü, konuk ve Denizlili şairlerin şiir dinletileriyle sona erecek.

ŞIIR VE MÜZİK BİR ARADA

Festivalin ikinci günü, 23 Mart Pazar günü saat 15.00’te Denizli Mimarlar Odası Cüneyt Zeytinci Salonu’nda başlayacak. Etkinlikte, Denizlili ünlü ozan ve mimar Cengiz Bektaş’ın sanatı ve mesleki kimliği, Pamukkale Filarmoni Derneği Genel Sekreteri Murat Erdem tarafından anlatılacak.

Festivalin en özel bölümlerinden biri ise, “Bir Çocukluk Masalı” temalı müzikli şiir dinletisi olacak. Zafer Muhlis Uslu’nun özgün besteleri eşliğinde, şair Halim Yazıcı şiirlerini seslendirecek.

Festival, Denizlili ve konuk şairlerin şiir sunumlarıyla son bulacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Pamukkale Filarmoni Derneği Başkanı Prof. Okan Bölükbaşı, tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunu vurgulayarak, tüm sanatseverleri bu özel buluşmaya davet etti. Şiirin özgürleştiren gücüyle Denizli’yi kültürün başkenti yapma kararlılığı ise festivalin en güçlü mesajlarından biri olacak.