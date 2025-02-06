Denizli'de komedi sahnesi: Ünlü isimler sahne alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 10-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek "Denizli Komedi Sahnesi" ile birbirinden ünlü komedyenler ilk kez Denizli halkıyla buluşacak.

Denizli'de komedi sahnesi: Ünlü isimler sahne alacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:22

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’nin sevilen komedyenleri sahne alacak.

Tahsin Hasoğlu, Baturay Özdemir, Doğu Demirkol, Mesut Süre, Kaan Sekban, Can Yılmaz, Zafer Algöz ve Çimen Show ekibi (Cem İşçiler & Fazlı Polat) seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Komedi tutkunları www.denizlikultur.com adresinden detaylı bilgi alıp online rezervasyon ve bilet işlemleri yapabilecek.

Denizli Komedi Sahnesi Takvimi

10 Şubat Saat: 19.30  – Tahsin Hasoğlu

11 Şubat Saat: 19.30  – Baturay Özdemir

12 Şubat Saat: 19.30  – Doğu Demirkol

13 Şubat Saat: 19.30  – Mesut Süre (İlişki Testi)

14 Şubat Saat: 19.30  – Kaan Sekban

15 Şubat Saat: 19.30  – Can Yılmaz & Zafer Algöz (Burda Olan Burda Kalır)

16 Şubat Saat: 19.30  – Çimen Show (Cem İşçiler & Fazlı Polat)


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