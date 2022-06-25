‘Dert Yükü Mekânlar: Kentlerin Eski ve Yeni Sorunları’

25 Haziran 2022 Cumartesi, 00:01

Gazanfer Kaya ve Aziz Şeker’in editörlüğünde yayımlanan Dert Yükü Mekânlar / Kentlerin Yeni ve Eskimeyen Sorunları (Nika Yayınevi) adlı çalışmada Dert Yükü Mekânlar kitabında, Türkiye’nin kentleşme sürecinde ortaya çıkan sosyal sorunlar ve çelişkiler tematik alt başlıklar altında sıralanıyor.

Kentsel Yerleşim ve Dönüşümler başlığı altında; “Gecekonduyu Anlamak: İyisiyle Kötüsüyle Gecekondu Yaşamı” isimli çalışmasında Tahire Erman, gecekondu oluşumuna tarihsel bir perspektifle baktıktan sonra, gecekonduları yaşanmışlıklar üzerinden aktarıyor.

Asuman Türkün “Dar Gelirli Kesimlerin Yaşam Alanlarında Kentsel Dönüşüm Uygulamaları”nda, Türkiye’de yaşanan kentsel dönüşüm örneklerine yer veriyor. Nil Uzun, “Kentte Seçkinleştirmenin İstanbul Halleri”nde seçkinleştirme ile ilgili tanımlar ve kuramsal açıklamalar ışığında seçkinleştirme örneklerine dikkat çekiyor.

Salman Özüpekçe ve Nevzat Gümüş “Depremlerin Türkiye Kentlerine Etkileri ve Depremlere Hazırlıkta Kentler”de olası depremlere kentleşmiş Türkiye’nin hazırlığını irdelerken; Ali Ekber Gülersoy ise “Türkiye’de Çevre Hızla Kirleniyordu ve Birinciliği Kentlere Verdiler”de Türkiye’de kentsel çevre sorunları konusunu kentleşme ve çevre kirliliği ekseninde bir değerlendirmede bulunuyor.

Kentte Yoksulluk, Emek ve Toplumsal Kurumlar bölümünde, Sinem Burcu Uğur “Kentteki Yoksulluktan Kesitler: Evsizler, Dilenciler, Sokak Çocukları ve Geri Dönüşüm İşçileri”nde, günümüz kentlerinde gözle görünür bir şekilde yaşanan sosyal problemleri konu ediniyor.

Seda Tekeli “Türkiye'deki Temel Göstergelerle Kentleşme ve İşsizlik”te, kent yaşamının yaygınlaşması ve göç sürecinin kentleşmeye etkilerini iş gücünün sektörler arasındaki dağılımıyla yorumluyor.

Ayşe Gönüllü Atakan ve Aslı Çoban “Kentteki Kadın Emeğinin Örgütlenmesinde Kent Kooperatifleri”nde, kadın emeğinin kentlerdeki emek piyasasında değerlendirilme şeklini toplumsal cinsiyet temelinde tartışıyor.

Nurşen Adak ve Çağrı Elmas “Türkiye’de Değişen Kentsel Aile ve Evlilik Eğilimleri”nde, aile ve evlilik kurumu açısından değişen kent yaşamıyla birlikte ailede ortaya çıkan değişimlerin sosyolojik bir değerlendirmesini yapıyorlar.

Mehmet Devrim Topses “Toplumsal / Sınıfsal Açıdan Eğitim Sorunları ve Kentler”de, eğitim kurumunun sınıfsal temellerini çözümlüyor. Fikriye Yılmaz “Kentlerin Salgınlarla Son İmtihanı: Covid-19 Salgınının Etkileri”nde, Covid-19’un kentlere etkilerini tartışarak, salgın hastalıklar ve kentler arasındaki tarihsel ilişki konusuna değiniyor.

Kentte Dezavantajlı Olmak bölümünde; Sezer Yudulmaz “Kentleşme ve Göç Sürecinde Kadınlara Yönelik Şiddeti Tartışmak”ta, kentleşme, şiddet ve göç konularının birbiriyle ilişkisini kentleşmenin sonuçlarıyla masaya yatırıyor.

Aykut Çalışkan “Kentlerde Suç ve Suç Verileri Üzerinden Bir Analiz”de, kentin mekânsal ve toplumsal dağılımıyla ilişkili olarak, insanların bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamamasının suç ve suç oranlarına yansıdığını ileri sürüyor.

Melis Oğuz “Dönüşen Mekân Kavrayışı Çerçevesinde, Değişen Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları: Kent, Suç ve Korku”da, Türkiye’de kentsel mekân ve toplumsal cinsiyete ilişkin tartışmalara farklı bir soluk getiriyor.

İsmail Tufan “Gerontoloji ve Kent-Alzheimer Hastası Yaşlılar İçin Mahalli Gündüz Bakım ve Mobil Bakım Hizmetleri”nde, yaşlılığa uygun kent nedir? Bu kentin görünümü nasıl olmalıdır? Buna neler dahildir? Böyle bir kentte farklı kuşakların üyesi kişiler nasıl iyi bir yaşam sürdürebilir? sorularıyla okuru önemli sorunlarla yüzleştiriyor.

“Engelli Bireyin Kentsel Yaşamdaki Kültürel Resmi Üzerinden Kentsel Yaşam Sorunlarını Görmek”te Esra Burcu Sağlam ve Levent Taş, kentsel yerleşimlerin engelli bireylerin yaşamında oluşturduğu sosyal problemleri kent hakkı açısından irdeliyorlar.

Kentsel Politika ve Birlikte Yaşam Deneyimi bölümünde; Emre Özcan “Postmodern Kent Tasarımı ve Neoliberal Kentleşme Birlikteliği Penceresinden Türkiye”de, kentsel rekabet, imaj kent, gündelik hayatın estetikleştirilmesi ve güçlenen tüketim kapitalizmi ve kentin gözetim altına alınmasına odaklanıyor.

Taner Artan ve Tule Gültekin “Sosyal Politika ve Sosyal Adalet Bağlamında Kentsel Yaşam”da, sosyal politika, kent ve sosyal adalet arasındaki ilişkiyi ele alıyorlar.

Nuray Şahin “Kentsel Mekânlardaki Mutenalaştırma Karşısında Kentsel Toplumsal Hareketler”de, neoliberalizmin kentsel mekândaki dönüşüm pratiklerine bağlı olarak hızlanan mutenalaştırmanın kentsel mücadele pratiklerini hayata geçirdiğini belirtiyor.

Muharrem Güneş ve Eylem Beyazıt “Türkiye Kentlerinde Yerel Katılım Arayışı: Tepeden İnme Çözümlerin ‘Yer’sizliği”nde, demokrasi ve yerel demokrasinin önemine değinirlerken; Hasan Hüseyin Aygül ve Ayşe Şahin ise “Kentlerdeki Suriyelilerin Görünen ve Görünmeyen Yaşamları”nda, Dünyayı ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren kent mültecilerinin / göçmenlerinin ortaya çıkardığı sorunları ayrıntılı olarak inceliyorlar.

Aksu Akçaoğlu, “Türkiye’de Siyaset, Kent ve Hayat Tarzları”nda kent ve yaşam arasındaki güçlü sosyolojik ilişkiye gönderme yapıyor.

Akademik Tezler, Edebiyat ve Sinemada Kent Sorunları bölümünde; Emine Dündar “Sosyoloji Alanındaki Kent Konulu Lisansüstü Tezlerin Yöntemsel Analizi (2000-2021)”nde, Türkiye’deki kent sosyolojisi alanında yapılan araştırmaları incelerken; Efnan Dervişoğlu ise “Gecekondulaşma Olgusunun 1950 Sonrası Türk Romanına Yansıması”nda gecekondulaşmanın edebiyattaki iz düşümlerini ele alıyor.

Son olarak Tuğba Elmacı “Kente Tutunamayanların Sinemasal Öyküsü: Göç Sineması”nda toplumsal yaşamda büyük kırılmaları içerisinde taşıyan insanların beyaz perdedeki yansımalarını analiz ediyor.