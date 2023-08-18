DETİS’ten Tamer Karadağlı tepkisi

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:55

DETİS’in yaptığı açıklamada kamuoyunda yankı uyandıran bu atamaya ilişkin “Kurumun kuruluş ilkelerini, sanat anlayışını, teamüllerini, kurum içi ilişkileri bilen liyakatli sanatçıları varken dışarıdan, Devlet Tiyatroları ile hiç ilgisi olmayan birinin atanması, bu atamanın liyakaten değil de siyaseten yapıldığını düşündürmektedir” denildi.

“Devlet Tiyatrosu gibi sanat kurumlarının ideolojiler üstü olması, günlük politikaya alet olmaması ve hiçbir siyasi görüşün hizmetine girmemesi gerektiği” vurgulanan açıklamada “Kişilerin sözleri, tavırları ve sanat anlayışları aynı zamanda o kişilerin sanatsal kimliğidir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanan sayın Tamer Karadağlı’nın, bazı ‘sansasyonel’ çıkışları ve siyasi söylemleri halen önemli bir handikap olarak durmaktadır, bu durum, tarafsız bir sanat yönetimi anlayışına yönelik kuşkuları daha da artırmaktadır. Genel sanat yönetmenliğine aday olacak kişinin kurumu her yönüyle iyi tanıması gerekiyor, söyleyecek bir sözünün, bir sanat anlayışının, yani sanatsal bir projesinin olması gerekir” ifadeleri kullanıldı.

“Devlet Tiyatroları genel müdürünün, aynı zamanda Devlet Tiyatroları’nın genel sanat Yönetmeni de olduğu bilinciyle özerk, özgür, özgün bir kurum olması için çaba harcamalıdır” vurgusu yapılan açıklamada “Sonuç olarak, Devlet Tiyatroları deneyim, el ve akıl birliği ile yönetilmeyi hak eden, Türkiye’nin çağdaş yüzü olan bir kültür ve sanat kurumudur. Sahnelerimizin ışığı hiç sönmeden, ülkenin her yerine yayılarak aynı kararlılıkla hayatı aydınlatmaya devam edecektir” denildi.