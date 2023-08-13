Hayal Köseoğlu'ndan Tamer Karadağlı'nın atanmasına tepki: 'Şaşkınlıklar içerisindeyim'
Oyuncu Hayal Köseoğlu, Tamer Karadağlı’nın, DT Genel Müdürlüğüne atanmasına tepki gösterdi. Köseoğlu, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmak için belli bir niteliğe ihtiyaç olması gerekmez mi? Şaşkınlıklar içerisindeyim" ifadelerini kullandı.
'Çocuklar Duymasın' dizisindeki canlandırdığı Haluk karakteriyle tanınan ve son zamanlarda yaptığı çıkışlarlarla tepki çeken Tamer Karadağlı, Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi.
Oyuncu Hayal Köseoğlu, Tamer Karadağlı’nın, DT Genel Müdürlüğüne atanmasına tepki gösterdi. Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Samimiyetle soruyorum: Benim 2016'da mezun olup daha fazla tiyatro oyununda oynamış (Tamer Karadağlı 92'den beri 6 oyunda oynamış) ve daha fazla tiyatro oyunu yönetmiş (Tamer Karadağlı 0 oyun yönetmiş) arkadaşım var. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmak için belli bir niteliğe ihtiyaç olması gerekmez mi? Şaşkınlıklar içerisindeyim."
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