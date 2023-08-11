Berna Laçin'den Tamer Karadağlı atamasına tepki
Oyuncu Tamer Karadağlı’nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanmasına tepki gösteren Berna Laçin, Devlet Tiyatroları’na kurumun içinden, mesleği tiyatro sanatı olan isimlerin atanması gerektiğini söyledi. Laçin, "Bu şartlarda onların da ses çıkarabilmesi cesaret ister ama bugün değilse ne zaman?" diye sordu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Laçin, Karadağlı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atandığını anımsatarak söz konusu atamaların Devlet Tiyatroları bünyesinden olması gerektiğini kaydetti.
Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Devlet Tiyatroları çok özel ve çok büyük bir kurumdur. Tiyatronun kendi bünyesinden, tiyatroya hizmet etmiş, mesleği tiyatro sanatı olan hatta en doğrusu DT kadrosundakilerin kendi seçtiği biri kurumu yönetmeli Bu noktada DT sanatçılarına sözü bırakmalı. Bu şartlarda onların da ses çıkarabilmesi cesaret ister ama bugün değilse ne zaman!"
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