Devam filmiyle taçlanan başarı: "Ölümlü Dünya 2" ilk 12 günde 1 milyon izleyici!

Ölümlü Dünya gişede büyük bir başarı yakaladı... Film tam 12 günde 1 milyon seyirci barajını geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:32
Devam filmiyle taçlanan başarı:
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1 Aralık'ta vizyona giren "Ölümlü Dünya 2" Türk yapımı filmler arasında bu yılın en çok ön satışı yapılan film olma başarısının yanı sıra ilk haftasında 400 binin üzerinde izlenerek 12 günün sonunda 1 milyon izleyiciyi aştı. Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği film, gişede 1 milyon seyirci sayısına ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Yapım şirketi Taff Pictures, bu sevindirici haberi sosyal medya üzerinden paylaşarak, "12 günde 1 milyon seyirciye ulaştık! Beyaz perdede bizimle beraber gülen herkese teşekkür ederiz" mesajını paylaştı. "Ölümlü Dünya 2"de başrolleri Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Feyyaz Yiğit, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Reha Özcan, Mehmet Özgür, Giray Altınok ve Özgür Emre Yıldırım paylaşıyor. Film, 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona girdi. Devam filmi, önceki "Ölümlü Dünya" filminin başarısını sürdürerek seyirciden büyük ilgi gördü.


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