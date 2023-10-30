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Ölümlü Dünya 2 filminden yeni afiş yayınlandı

Türk Sinemasının kült filmleri arasına girmeyi başaran Ölümlü Dünya’nın devam filmi Ölümlü Dünya 2’nin afişi yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:43
Ölümlü Dünya 2 filminden yeni afiş yayınlandı
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Ölümlü Dünya 2’nin afişi yayınlandı. Yeni afişte Mermer ailesi bir arada görülüyor. Kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır. 



Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.   

Sinemada gösterildiği dönem Türk Filmleri arasında büyük beğeni toplayan, gösterildiği dijital platformlarda da izleme oranlarıyla adından söz ettiren ve bir fenomen haline gelen Ölümlü Dünya’nın devam filmi “Ölümlü Dünya 2”, 1 Aralık'ta vizyona girecek.


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