'Ölümlü Dünya'nın yıldızı Feyyaz Yiğit'ten çarpıcı 'para' açıklaması

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:35

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:35

Şimdiden 2023 yılının en çok izlenen filmleri arasında yer alan "Ölümlü Dünya 2"nin Serbest’i Feyyaz Yiğit, aynı zamanda yazar ekibinde yer aldığı filmin başarısının sevincini yaşıyor.

Geçen sezon Disney Plus’tan "Gibi" dizisi için astronomik bir teklif alan ancak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen’de kalmayı tercih eden başarılı komedyen, konuk olduğu Birsen Altuntaş’ın youtube kanalında şu açıklamlarda bulundu:



"Hayatta dev ihtiyaçlarım yok ki, büyük paralar için karar vereyim. Zaten kendi yaşadığım hayata göre daha bile fazla param var. İçimde ‘Dur gideyim şunu alayım, dur şunu yapayım’ gibi bir hayalim yok… Hayalini kurduğum şeyler düşük bütçelerle hallolabiliyor… Dolayısıyla beni motive eden şey para olmuyor… Beni hasta eden şey kafayı taktığım bir şeyi bir süre halledememek oluyor. Gibi’de yazmakta olduğum bir bölümün içinden iki gün çıkamayınca agresif birine dönüşüyorum. Hayatımı, duygularımı doğrudan etkileyen şeyler bunlar oluyor…"

Yapımcısı Barış Ayaztaş’ın mali işlerle ilgilendiğini belirten Feyyaz Yiğit "Bir de hem çok yakın arkadaşım, hem de para pul konusunda hiçbir şey bilmeme imkan sağlayan birisi var Barış Bey… Dolayısıyla para onun derdi olsun diyorum. O düşünsün parayı… Ben ondan öğreneyim. ‘Paramız yok’ dediğinde bakacağız çaresine… Varsa da tamam…" dedi.

Ülkemizde şöhret olup tanınan ve paraya kavuşan birinin önce büyük bir cip aldığı, ardından eşini ya da sevgilisini değiştirdiği hatırlatılınca Feyyaz Yiğit, "Bende hiçbir şey olmadı… Biri beni hâlâ yolda çevirdiğinde ya da bana baktığında ilk saniye hissettiğim şey tanıştığım biriyle karşılaştım ben onu tanımıyorum oluyor…" diye konuştu.