Depremde kızını kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın: 'Lütfü Savaş’ı kabullenemiyorum'
Kahramanmaraş depremlerinde, Hatay'da annesi ile birlikte yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden ve muhalif kimliğiyle bilinen tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermesine tepkisini katıldığı televizyon programında gösterdi.
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Lütfü Savaş ve CHP yönetimine tepki gösteren Orhan Aydın, "Hiçbir yerde, organizasyonda bile adı olmayan bir belediye başkanının CHP tarafından tekrar aday gösterilmesini asla kabul edemiyorum, kabullenemiyorum" dedi.
Aydın, “Belediye nerede? Evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı belediyeye oy verecek?" diye tepki gösterdi.
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