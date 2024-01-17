Depremde kızını kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın: 'Lütfü Savaş’ı kabullenemiyorum'

Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:31

Güncelleme: 17.01.2024 - 09:31

Lütfü Savaş ve CHP yönetimine tepki gösteren Orhan Aydın, "Hiçbir yerde, organizasyonda bile adı olmayan bir belediye başkanının CHP tarafından tekrar aday gösterilmesini asla kabul edemiyorum, kabullenemiyorum" dedi.

Aydın, “Belediye nerede? Evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı belediyeye oy verecek?" diye tepki gösterdi.