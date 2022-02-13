Devlet Tiyatrosu’nda Ozan Uçar’ın yönettiği oyun bir olgunlaşma hikâyesi

13 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Oyun, Yunus Emre’nin doğduğu ve büyüdüğü topraklardan ayrılıp yola çıkmasıyla başlıyor. O dönemde yaşanan zulme dayanamayan ve içten içe isyan eden Yunus Emre’nin yolda tanık olduğu hayatlar ve kişilerle olan diyaloğunu görüyoruz. Aslında, Yunus Emre her şeyden önce kendine bile anlatamadığı, anlamdıramadığı yolun peşinde. Yolculuğu boyunca Anadolu’yu kat ederken yine kendisi gibi hakikat peşinde yola koyulmuş ve Anadolu’yu manevi anlamda zenginleştirmiş tasavvuf ehlinin yer yer izlerine, yer yer de kendilerine denk gelir.

ANADOLU TOPRAKLARINDA...

“Yol” adlı oyun, Moğol istilasının ve isyanların yaşandığı dönemi de gözler önüne seriyor. Anadolu topraklarında, yokluğu, çaresizliği, karanlığı yaşayan halkın acılarına tanık oluyoruz. İşte tüm bunlara dayanamayan genç Yunus, annesine veda ediyor ve bilinmezine doğru yürümeyi seçiyor.

“Hakikat, ateşin korunda, günün şafağında, gecenin karanlığında, yıldızların ışığında, erenlerin yüreğinde gösterir kendini genç adama...” replikleri aslında bir çok şeyi anlatıyor.

Yunus Emre, bu uzun ince yolda yürüdükçe soruları çoğalır. Genç Yunus’un ‘Emre’ye dönüşümü ezgiler ve danslarla anlatılıyor oyunda. 13. yüzyılın ikinci yarısı, sadece siyasi çekişmelerin değil, çeşitli mezhep ve inançların yayılmaya başladığı zamanlar.

Oyunda, Yunus’un Tapduk Emre’nin dergâhına girip olgunlaşma sürecini ve Yunus’un ‘Emre’ olmasını görüyoruz. Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ocağında, bulunduysa da manevi yükselişini Hacı Bektaş Veli’nin kendisini yolladığı Taptuk Emre Dergâhı’nda yaşamış. İki perdeden oluşan oyunda, “Yunus” karakterini Alp Ünsal canlandırıyor.

Oyunda ayrıca Cengiz Daner, Kemal Topal, Banu Manioğlu, Senem Şahin, Ali Fuat Çimen, Damla Polat, Kemal Aydın Sezgin, Ege Demirci, Deniz Gürzumar, Gökhan Yıldırım, Evren Akyürek, Devran Şanlı, Nevzat Cengiz, Doruk Ordu, Rıza Leki, Alparslan Çağlar, Emre Çebi, İsmail Nadir Bilgili, Ekinsu Karaata, Betül Çevgen, Handan Ölçener, Ihlara Yener, Ayça Aşık Güngör ve Rabia Ceren Narinoğlu rol alıyor.

“Yol”da semazen Muhammed Yıldız, Abdurrahman Merallı ve Çisel Kuşkan, neyzen Safa Kağnıcı, ritimzen Hüseyin Cem Durak yer alıyor. Dansçılar ise: Koray Atak, Burhan Yıldız, Sefa Köksal, Ecem Alpay, Gizem Genç Aydın, Gökçe Camgöz, Zeynep Sönmez, Orhan Ergiol, Ali Ertekin, Büşra Devrim Cevher.