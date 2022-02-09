Gazetemiz yazarı, usta sanatçı Müjdat Gezen Cumhuriyet TV'ye konuştu
Gazetemiz yazarı, usta sanatçı Müjdat Gezen Cumhuriyet TV'ye konuştu.
Gazetemiz yazarı, usta sanatçı Müjdat Gezen düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili Cumhuriyet TV'ye konuştu. Sanatçıların Türkiye'de yaşadıkları ifade özgürlüğü konusundaki zorluklardan bahseden Gezen, mevcut siyasi koşulların sanatçıların sanatını icra etmesine engel olduğunu aktardı.
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