Devrek'in ilçe oluş tarihi değişti

Zonguldak ilinde yer alan Devrek'in ilçe oluş ve kuruluş tarihi 1887 olarak değiştirildi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:53
Devrek'in ilçe oluş tarihi değişti
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 Devrek Belediye Meclisi’nin 2024 olağan üçüncü toplantısı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt başkanlığında son kez yapıldı. Toplantıda belediyenin kuruluş tarihinin güncellenmesi konusu görüşüldü. Devrek Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Tığ, konuya ilişkin Belediye Meclis üyelerine bilgi verdi. Tığ şöyle konuştu: “Yaptığımız araştırmalar neticesinde, elde ettiğimiz bilgi ve belgelere göre Devrek Belediyesinin kuruluş tarihi 1892 değil, 28 Temmuz 1887 tarihidir. Osmanlı arşivlerinde ve kayıtlarında yer alan bilgiye göre, 6 Ocak 1887 tarihinde Devrek nahiyesinin kazaya çevrilmesi işlemleri başlatıldı. Bunun için 11 Haziran 1887 tarihinde Devrek nahiyesine, Çarşamba (bugünkü Çaycuma) nahiyesinin katılmasıyla Hamidiye ismiyle yeni bir kaza teşkil edildi" ifadelerini kullandı. 28 Temmuz 1887'de  merkezi Devrek olmak üzere Çarşamba nahiyesinin birleştirilmesiyle Devrek’in ilçe olmasının Sultan Abdülhamit tarafından onaylandığını anımsatan Tığ, "Devrek’in kaza olmasıyla birlikte Şile Kaymakamı İsmail Hakkı Bey, Devrek kazasında kaymakamlık ve belediye teşkilatlarının kurulması için buraya atandı. (1887-1889) daha sonra 1889 tarihinde ilk belediye başkanı olarak Hacı Ahmed Ağa görev yaptı. Azaları ise; Hacı Abdullah Ağa, Haci İbrahim Ağa,  Hacı Tahir Ağa, Kadir Ağa, Hacı Ahmed Ağa ve Nusret Ağa. Katip: Mehmet Efendi, Çavuş: Mustafa Efendi, Zabıta Hasan Bey, Tapu Katibi: Mehmet Efendi ve Reji Memuru olarak da Halil Hilmi Efendi görev yapmıştır. Buna göre hali hazırda Devrek Belediyesinin kuruluş tarihi olan 1892 yılının 28 Temmuz 1887 olarak değiştirilmesi gerekmektedir" dedi. 

Devrek’in ilçe oluş ve belediyesinin kuruluş tarihinin 28 Temmuz 1887 olarak değiştirilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.


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