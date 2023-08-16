Didim 19. Altınkum Yazarlar Festivali sona erdi

Yayınlanma: 16.08.2023 - 11:14

Güncelleme: 16.08.2023 - 11:28

Didim Belediyesinin katkılarıyla her yıl 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Altınkum Yazarlar Festivali sona erdi. Bu yıl 19. su düzenlenen festivalde Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Gazeteci- Yazar Uğur Dündar ile sinemanın güçlü isimlerinin yanı sıra yerel ve bölgesel yazarlarda Didim’de okurlarıyla bir araya geldi.

Yazarlar Altınkum Yalı Caddesi’ndeki etkinlikte hem kitaplarını imzaladı, hem de zaman zaman söyleşilerde bulunarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ilçeyle özdeşleşen ve geleneksel hale gelen festivalin bu yılda güzel bir şekilde tamamlandığını ifade ederek “ Bu sene 19’uncusunu düzenlediğimiz geleneksel Altınkum Yazarlar Festivali’nde birbirinden değerli yazarlarımız ile bir aradaydık. 15 gün boyunca edebiyatımızın önemli kalemleri ile okurlarını bir araya getirdik. Festivalimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz” dedi.