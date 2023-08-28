Dikili’de geleneksel festival
Dikili Belediyesi tarafından 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan “37. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali” zengin içerikli programıyla dolu dolu geçecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve festival korteji ile başlayıp üç gün sürecek olan festival kapsamında Sevgi Yolu Yeşil Alanı’nda aerobik dans-yoga fit etkinleri gerçekleşirken, Kadın Hakları Parkı’nda Dikili Belediyesi Çini-Seramik, Islak Keçe, Yağcıbedir Halı Dokuma, Çandarlı Kadın Kooperatifi, Lodos Ağaçları Geri Dönüşüm, Dikili Fotoğraf Kulübü’nün (DİFOK) Ege Parlayan Yıldızı Dikili sergileri yer alacak.
Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı “Geçmişten Günümüze Cumhuriyet” konulu panelde bilgi ve birikimlerini paylaşırken pop müziğin sevilen isimleri Bengü ve Funda Arar hayranlarıyla buluşacak. Festivalin son gününde Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun “Unutma Bizi” adlı oyunu sahne alacak.
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