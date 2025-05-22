Dil derneği, bu yıl verilecek ödüllerin katılım koşullarını açıkladı

Dil Derneği, yaşamları boyunca Dil Devrimi’nin ödünsüz savunuculuğunu yapan Ömer Asım Aksoy, gazeteci ve oyuncu Metin Uca ile dilci, yazar Emin Özdemir anısına verilen ödüllerin katılım şartlarını açıkladı. Açıklanan bilgilere göre, Ömer Asım Aksoy ödülü, Aksoy ailesi ve Dil Derneği işbirliğiyle bir romana verilecek. Ödülü kazanacak eserin, 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yazılmış olması gerekiyor. Dil Derneği'nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer kriterlerinde değerlendirilecek olan ödüle, 5 Temmuz 2025’e kadar başvurulabilecek. Ödülün diğer katılım şartları şöyle açıklandı:

. Ödüle aday yapıttan altı tanesi, başvuru dilekçesi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilecektir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

. Aksoy Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 5.000,00TL olarak belirlenmiştir.

. Seçici kurul Feyza Hepçilingirler, Turgay Fişekçi, Feridun Andaç, Hidayet Karakuş ve aile adına Sevgi Özel’den oluşmaktadır.

. Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

. Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir. Ödüle değer görülen yapıtın yazarına, saptanan ödülün yanı sıra bir belge ve bir anmalık sunulacaktır.

. Ödül töreni, 26 Eylül 2025’teki 93. Dil Bayramında yapılacaktır.

. Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

METİN UCA ÖDÜLÜ OYUN YAZARLARINA GİDECEK

Metin Uca ismiyle verilecek ödül ise, Uca ailesi ve Dil Derneği işbirliğiyle “Dil Derneği Metin Uca Oyun Yazarlığı Ödülü” olarak düzenlendi. Ödül, Uca’nın doğum günü olan 13 Kasım 2025’te bir “oyun yazarı”na verilecek. Yazarların konu seçiminde özgür bırakıldığı aday eser, 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmış olmalı. Yayımlanmamış dosya aday olabilir; Ödüle aday dosya bilgisunar ortamında (e-postayla da) gönderilebilir. Ödüle aday olacak yapıtta Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı yanında, yazınsal duyarlık, sanatsal değer aranacak. 5 Temmuz 2025’e kadar başvurulabilecek olan ödülün diğer katılım koşulları ise şöyle açıklandı:

. Yayımlanmış yapıtla başvuran yazar ya da yayınevi, yapıtta birden çok oyun varsa, içindeki hangi oyunun aday olduğunu bildirecektir.

. Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru yazısı ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

. Ödüle, her yazar tek bir oyunla aday olabilir; ödül, tek bir oyuna verilecek, bölüştürülmeyecektir.

. Uca Ailesinin parasal katkılarıyla düzenlenmekte olan ödül, 15.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

. Ödül töreni, 13 Kasım 2025’te Ankara’da yapılacaktır.

. Seçici kurul Sunay Akın, Nebil Özgentürk, Gülşen Karakadıoğlu, Mustafa Hoş, (aile adına) Mehtap Uca’dan oluşmaktadır.

. Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ödüle aday olamazlar.

ÖDÜL GAZETECİ KİTABINA VERİLECEK

Emin Özdemir adıyla verilecek ödül ise, Özdemir’i devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, çağdaş dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Özdemir ailesi ile Dil Derneği işbirliğiyle bir gazeteci kitabına verilecek. Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacak. Ödüle aday yapıtın 1 Ocak 2024-30 Haziran 2025 arasında yayımlanmış olması gerekiyor. Son başvuru tarihi 5 Temmuz 2025 olan ödülün diğer detayları ise şöyle açıklandı:

. Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru yazısı ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

. Özdemir Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 5.000,00TL olarak belirlenmiştir.

. Seçici kurul Fikret Bila, Nursun Erel, Müyesser Yıldız, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ve (aile adına) Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar’dan oluşmaktadır.

. Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

. Ödül tek yapıta verilecektir, ödüle değer görülen yapıtın yazarına, ailece saptanan ödülün yanı sıra Dil Derneğince bir belge ve bir anmalık sunulacaktır.

. Ödül töreni, 1 Kasım 2025’te Harf Devriminin 97. yıldönümünde yapılacaktır.

. Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.