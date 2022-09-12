“Directed By Women Turkey” kısa film festivali başlıyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 15:30

İspanya, ABD ve dünyanın birçok başka ülkesinde Eylül ayı içerisinde “Directed By Women” adıyla gerçekleştirilen festivalin Türkiye organizasyonu olan “Directed By Women Turkey” -Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali- bu sene 4’üncü kez seyirciyle buluşuyor.

15,16,17,18 Eylül 2022 tarihleri arasında dört gün boyunca film gösterimlerine ek olarak düzenlenen Atölye/ Workshop çalışmaları ise Sinematek/ Sinema Evi’nde yapılacak.



Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyleolarakgerçekleştirilecek.

Festival kapsamında bu yıl Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorilerinde 50’den fazla film ve Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik'in “Cadı Üçlemesi 15+”, Ebru Özyurt’un “Emeğin Sineması: Karanlıkta Uyananlar” ve Burcu Esenç tarafından çekilen “Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız” filmleri 3 özel gösterimde izleyici ile buluşacak.



Festival programı ayrıca; kadın yönetmen, yazar ve oyuncuların katılımcı olduğu Sektörel Söyleşiler ile TV ve Sinema sektöründe kadınların çalışma koşulları, izlediğimiz hikayelerdeki kadın karakterlerin, kadın arketipleri üzerinden nasıl işlendiği gibi konuları tartışmaya açıyor.

Sinemacı Kadınlar Derneği’nin katkıları ve Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen festival, her kategoride seçilecek bir filme En İyi Film Ödülü verecek. Directed By Woman Turkey 2022’nin bu seneki ödül sponsoru ise OGM PİCTURES.



Directed By Women Turkey, kadın sinemacıların emekleriyle onurlandırdığı bir film şenliği olmaya devam ediyor.





Festival Jürisi

Ulusal Jüri / National Jury

Deniz ÇAKIR Oyuncu/Actress

Nazlı Elif DURLU Yönetmen/Director

Selda TAŞKIN Kurgucu/Editor

Ümmü BURHAN Exxen Genel Müdürü/Yönetmen

Zeynep KORAY Yapımcı/Producer



Uluslararası Jüri / İnternational Jury

Ana JAKİMSKA Yönetmen/Director

Claudia BECERRİL Görüntü Yönetmeni/ Director of Photography

Gizem BAYIKSEL Yönetmen/Program Direktörü-Director





Genç Bakış Jüri / Youth view Jury

Ayşe Nur GENÇALP Yapımcı/Producer

Elif SÖZEN Yönetmen/Director



Belgesel Jüri / Documentary Jury

Alev ÇAĞLAYAN Yönetmen/Director

Bahriye Kabadayı DAL Yönetmen/Director

Elif ERGEZEN Yönetmen/Director