“Directed By Women Turkey” kısa film festivali başlıyor

“Directed By Women Turkey” film festivali, 15-16-17-18 Eylül tarihlerinde dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın yönetmenlerin kısa filmlerini izlemek üzere bu yıl dördüncü kez düzenleniyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 15:30
“Directed By Women Turkey” kısa film festivali başlıyor
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İspanya, ABD ve dünyanın birçok başka ülkesinde Eylül ayı içerisinde “Directed By Women” adıyla gerçekleştirilen festivalin Türkiye organizasyonu olan “Directed By Women Turkey” -Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali-  bu sene 4’üncü kez seyirciyle buluşuyor. 
15,16,17,18 Eylül 2022 tarihleri arasında dört gün boyunca film gösterimlerine ek olarak düzenlenen Atölye/ Workshop çalışmaları ise Sinematek/ Sinema Evi’nde yapılacak.

Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.
Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

Festival kapsamında bu yıl Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorilerinde 50’den fazla film ve Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik'in “Cadı Üçlemesi 15+”, Ebru Özyurt’un “Emeğin Sineması: Karanlıkta Uyananlar” ve Burcu Esenç tarafından çekilen “Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız” filmleri 3 özel gösterimde izleyici ile buluşacak.


Festival programı ayrıca; kadın yönetmen, yazar ve oyuncuların katılımcı olduğu Sektörel Söyleşiler ile TV ve Sinema sektöründe kadınların çalışma koşulları, izlediğimiz hikayelerdeki kadın karakterlerin, kadın arketipleri üzerinden nasıl işlendiği gibi konuları tartışmaya açıyor.
Sinemacı Kadınlar Derneği’nin katkıları ve Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen festival, her kategoride seçilecek bir filme En İyi Film Ödülü verecek. Directed By Woman Turkey 2022’nin bu seneki ödül sponsoru ise OGM PİCTURES.

Directed By Women Turkey, kadın sinemacıların emekleriyle onurlandırdığı bir film şenliği olmaya devam ediyor.



Festival Jürisi
Ulusal Jüri / National Jury
Deniz ÇAKIR Oyuncu/Actress
Nazlı Elif DURLU Yönetmen/Director
Selda TAŞKIN Kurgucu/Editor
Ümmü BURHAN Exxen Genel Müdürü/Yönetmen
Zeynep KORAY Yapımcı/Producer

Uluslararası Jüri / İnternational Jury
 Ana JAKİMSKA Yönetmen/Director
Claudia BECERRİL Görüntü Yönetmeni/ Director of Photography
Gizem BAYIKSEL Yönetmen/Program Direktörü-Director


 
Genç Bakış Jüri / Youth view Jury
 Ayşe Nur GENÇALP Yapımcı/Producer
Elif SÖZEN Yönetmen/Director
 
Belgesel Jüri / Documentary Jury
Alev ÇAĞLAYAN Yönetmen/Director
Bahriye Kabadayı DAL Yönetmen/Director
Elif ERGEZEN Yönetmen/Director


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