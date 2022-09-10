Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 28 Eylül'de başlayacak

10 Eylül 2022 Cumartesi, 10:39

Festivale ilişkin açıklamada bulunan Festival Direktörü Filiz Dağ, "bilim ve sanatın birlikteliği" diyerek yola çıktılarını ve Türkiye'nin yanı sıra dünyada da böyle içerikte bir festivalin ilk kez yapıldığını söyledi.

Dağ, festivalin afişlerinde yapay zekanın imzası olduğuna işaret ederek, "Burada da aslında görsel efektler devreye giriyor. Dolayısıyla bilim ve sanat derken, hem bilimin kendisi hem de bilimin teknolojisi burada" dedi.

Dijital sanatların Covid-19 salgını döneminde revaçta olduğunun altını çizen Dağ, şöyle devam etti:

"Bu dönemde metaverse çok konuşuldu. Çok konuşulmuş olsa da aslında bilim kurgu ve fantastik dalında yıllardır kullanılan bir teknolojiydi. Fakat artık Türkiye bu alanda izleyici olarak kalmaktansa, genç nesille, yetişmiş iş gücüyle birlikte bu alanda efektif bir iş gücümüz var. Aslında festivalimizin de amacı bu. Bizler Türkiye olarak bu alanda dünyada varız"

Filiz Dağ, festivalde "uluslararası uzun metraj", "ulusal uzun metraj", "ulusal senaryo" ve "CGI" dallarında ödül verdiklerini aktararak, "Dijital bir çağdayız ve dijital Rönesans'ı yakalama iddiasındayız her zaman. Sinema, topluma ulaşmak anlamında ve bilimsel içeriklerin topluma yansıması anlamında en güzel alan. Dolayısıyla bizler hem dünyanın gelişmesi, daha iyi bir yere gitmesi açısından içeriklerimizin artık teknolojiyle olması gerekliliğini iddiasıyla yola çıkıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ULUSLARARASI YARIŞMA"DA 12 FİLM YARIŞACAK

Festivalin sanat yönetmeni Kerem Akça ise "Ulusal Uzun Metraj Seçkisi"nde 10'u yarışmada, 2'si yarışma dışı olmak üzere 12 eserin gösterileceğini, "Uluslararası Yarışma"da ise 12 filmin yarışacağını açıkladı.

Akça, Türkiye'den Onur Ünlü'nün "Sen Aydınlatırsın Geceyi" filminin, kapanış filmi olmasıyla da dünya çapında fantastik anlamda bir köprü kurulacağını kaydetti.

Programa ayrıca Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Haliç Üniversitesi Rektörü Zafer Utlu'nun yanı sıra sinema ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Tanıtımda aynı zamanda Zerrin Tekindor, Ece Yüksel ve Erdil Yaşaroğlu'nun oynadığı, Cannes Film Festivali'nde ilk kez gösterilen, Hollywood yapımı "Üç Bin Yıllık Bekleyiş"in (Three Thousand Years of Longing) Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi.

Oscar ödüllü George Miller'ın 60 milyon dolara çektiği ve Türkiye'de 16 Eylül'de vizyona girecek yapım, İstanbul'da geçen fantastik bir cin filmi olarak özgün görsel efektler bulunduruyor.

Soprano sanatçısı Ece Ata da programda katılımcılar mini bir opera dinletisi sundu.

FESTİVAL HAKKINDA

Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin yönetmenliğini Gülşah Elikban üstlenirken, festival koordinatörlüğünü Melis Kalkan ve festival kreatif tasarımcılığını Atilla Erkmen gerçekleştiriyor.

Festival, 28 Eylül-4 Ekim arasında Yeşilçam Sineması, Beyoğlu Fitaş ve Kadıköy olmak üzere İstanbul’un iki yakasında gerçekleştirilecek.

BKM Mutfak Genel Müdürü Ferhat Bilgin, yapımcı ve yönetmen Biket İlhan, Seattle Türk Film Festivali Direktörü Demet Kitis, Prof. Dr. Derya Umutmaz ve avukat Kadir Kurtuluş festivalin danışma kurulunda yer alırken, senaryo jürisi Sevin Okyay, Mehmet Yılmaz Ak, Bülent Turgut, Barış Müstecaplıoğlu ve Ömür Kurt'tan oluşuyor.

Festivalle ilgili detaylı bilgilere "us3f.com" adresinden ulaşılabilir.