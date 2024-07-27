"Dışarısı İçeride 2" Proje Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Yayınlanma: 27.07.2024 - 16:03

Güncelleme: 27.07.2024 - 16:03

Geçen yıl büyük ilgi gören ve sokak sanatını iç mekâna taşıyan "Dışarısı İçeride" projesinin devamı, bu yıl yeniden sanatseverlerle buluşuyor. Sokak sanatçılarının yoğun talebi üzerine hayata geçirilen "Dışarısı İçeride 2" proje sergisi, 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu proje, sokak sanatının dinamik ve özgün eserlerini galerinin duvarlarına taşıyarak, dışarının enerjisini içeride hissettirme amacını taşıyor. Geçen yılın başarısının ardından, bu yıl da birçok yetenekli sanatçının katılımıyla gerçekleşecek sergi, sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Sanatseverler, 27 Temmuz'dan itibaren sergiyi ziyaret ederek, sokak sanatının çeşitli formlarını ve ifadelerini keşfetme fırsatı bulacaklar. "Dışarısı İçeride 2" sergisinin açılışına tüm sanatseverler davetlidir. Bu benzersiz projeyi kaçırmamak için Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelerek sanatın dışarıdan içeriye taşınmasını izleyebilirsiniz.