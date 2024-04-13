Disney'in merakla beklenen 6 filmi 2025 yılında vizyona girecek!
Vizyona girmesi uzun süredir beklenen 6 Disney filminin beyazperdedeki yerini alacağı tarihler belli oldu.
Disney, 2025 vizyon programını duyurdu ve şirket, beklentileri karşılayacağını düşündüğü altı büyük yapımı açıkladı.
Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya - 14 Şubat 2025
Anthony Mackie'nin Kaptan Amerika olarak beyaz perdedeki ilk solo performansı uzun bir bekleyişin ardından hayranlarla buluşacak.
Pamuk Prenses - 21 Mart 2025
Disney'in klasik animasyon filmlerinden biri olan Pamuk Prenses'in canlı aksiyon yeniden çevrimi, büyük bir merakla bekleniyor.
Elio - 13 Haziran 2025
Pixar'dan gelecek olan Elio, uzaylılar tarafından kaçırılan ve Dünya'nın elçisi olan genç bir çocuğun hikayesini anlatacak.
Fantastik Dörtlü - 25 Temmuz 2025
Marvel Stüdyoları'nın Marvel'in İlk Ailesi'ni beyaz perdeye taşıyacak filmi, birçok hayran sabırsızlıkla bekliyor.
Zootopia 2 - 26 Kasım 2025
Zootopia'nın devam filmi, hayvanlar aleminin heyecanlı macerasına geri dönüyor ve izleyicilere yeni bir serüven sunuyor.
Avatar 3 - 19 Aralık 2025
James Cameron'ın yönettiği ve Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ve Stephen Lang'in başrollerini paylaştığı Avatar serisinin üçüncü filmi, sinema dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor.
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