Disney'in merakla beklenen 6 filmi 2025 yılında vizyona girecek!

Vizyona girmesi uzun süredir beklenen 6 Disney filminin beyazperdedeki yerini alacağı tarihler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:41
Disney'in merakla beklenen 6 filmi 2025 yılında vizyona girecek!
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Disney, 2025 vizyon programını duyurdu ve şirket, beklentileri karşılayacağını düşündüğü altı büyük yapımı açıkladı.

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya - 14 Şubat 2025

Anthony Mackie'nin Kaptan Amerika olarak beyaz perdedeki ilk solo performansı uzun bir bekleyişin ardından hayranlarla buluşacak.

Pamuk Prenses - 21 Mart 2025

Disney'in klasik animasyon filmlerinden biri olan Pamuk Prenses'in canlı aksiyon yeniden çevrimi, büyük bir merakla bekleniyor.

Elio - 13 Haziran 2025

Pixar'dan gelecek olan Elio, uzaylılar tarafından kaçırılan ve Dünya'nın elçisi olan genç bir çocuğun hikayesini anlatacak.

Fantastik Dörtlü - 25 Temmuz 2025

Marvel Stüdyoları'nın Marvel'in İlk Ailesi'ni beyaz perdeye taşıyacak filmi, birçok hayran sabırsızlıkla bekliyor.

Zootopia 2 - 26 Kasım 2025

Zootopia'nın devam filmi, hayvanlar aleminin heyecanlı macerasına geri dönüyor ve izleyicilere yeni bir serüven sunuyor.

Avatar 3 - 19 Aralık 2025

James Cameron'ın yönettiği ve Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ve Stephen Lang'in başrollerini paylaştığı Avatar serisinin üçüncü filmi, sinema dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor.


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