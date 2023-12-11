Diyarbakır’da 1400 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli deri kitap ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların araçlarında yapılan kontrollerde 1400 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli deri kitabı ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 14:10
Diyarbakır’da 1400 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli deri kitap ele geçirildi
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüpheli şahısların araçlarında gerçekleştirilen kontrollerde 1400 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli deri bir kitap ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesinde bir araçla getirileceği ve satılacağı bilgisinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

Operasyon kapsamında şüpheli şahısların aracında yapılan kontrolde, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde 17 sayfa olan altın yazmalı kitabın bulunduğu ifade edildi. Yakalanan 4 şüpheli şahsın adli işlemlerinin tamamlanması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği bildirildi. Olay, tarihi ve dini öneme sahip bir eserin kaçakçılığına karşı güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı bir operasyon olarak kayda geçti.


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