Documentarist 16. İstanbul Belgesel Günleri 10 Haziran'da başlıyor

Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:54

Güncelleme: 31.05.2023 - 15:54

'Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe' sloganıyla her daim umuda ve onun kaynağı olan direnişe vurgu yapan İstanbul Belgesel Günleri 10-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin gösterim ve etkinlikleri Fransız Kültür Merkezi, Metrohan, Aynalı Geçit, Caddebostan Kültür Merkezi ve Müze Gazhane'de yer alacak.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan Documentarist İstanbul Belgesel Günleri'nde Bir Aradalık, Başka Dünya Yok, Türkiye Panorama gibi bölümlere dağılmış 70’ten fazla film gösterilecek.

Program kapsamında üç filmi gösterilecek olan Litvanyalı ünlü belgeselci Audrius Stonys de festival konuğu olarak bir sinema dersi verecek. Hollandalı tanınmış belgeselciler Petra Lataster Czisch ve Peter Lataster çifti ile Türkiye'den Somnur Vardar festivalin 3x3 adlı bölümünün konukları olarak yer alacak. Lataster çiftinin “Dünyamıza Bir Yolculuk” adlı son filmi IDFA'da En İyi Hollanda Belgesel Ödülü’nü kazanmış, Vardar'ın “Boşlukta” adlı son filmi ise İstanbul Film Festivali'nde En İyi Belgesel seçilmişti.

BİR ARADALIK BÖLÜMÜ

James Joyce'un Ulysses’in yayınlanışının 100. yılı dolayısıyla Avrupa'nın 18 kentinde gerçekleşen Ulysses European Odyssey projesi'nde 'Bir Aradalık' başlıklı bölüm yer alacak.

TÜRKİYE PANORAMA BÖLÜMÜ

29 yeni belgeselin gösterileceği Türkiye Panorama bölümü ise son bir yılda ülkemizde üretilen en iyi belgeselleri topluca izleme şansı sunuyor.