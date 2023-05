Marmaris Kültür ve Sanat Festivali’nin programı açıklandı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 13:59

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:45

“Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz” sloganıyla yola çıkan ve bu yıl ikinci kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2 Haziran'da başlıyor.



Amos Antik Kenti’nden ilham alarak “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali , 2 Haziran Cuma günü Armutalan Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek açılış töreninin ardından, şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın Marmaris Açıkhava Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak vereceği açılış konseriyle başlayacak.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği tarafından Marmaris Belediyesi iş birliğiyle geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF), Marmaris’in kent kimliğine sanatla değer katmayı hedefliyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, MAKSAD yöneticilerine ve sponsorlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Festivalin Marmaris’te kalıcı olmasını, sürdürülebilir bir şekilde istikrarı yakalayan bir etkinlik olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı. Oktay, festivalin ana temasıyla ilgili olaraksa, “Festivalin bu yılki temasını oluşturan Amos’ta devam eden kazılara ve araştırmalara belediye olarak destek verdik. Burayı gün yüzüne çıkararak ilerleyen yıllarda çok daha büyük, güzel etkinlikleri Amos’ta hep birlikte düzenlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

FESTİVAL PROGRAMI

2 Haziran Cuma

16.00 Açılış Töreni (AKM)

21.00 Açılış Konseri: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası (AMFİ)

3 Haziran Cumartesi

16.00 Pınar Baklan Seramik Heykel Yapımı Başlangıcı (19 Mayıs Meydanı)

21.00 Sokak Konseri: Caz- Blues (Netsel Marina)

4 Haziran Pazar

19.30 Konser: Burçe Karaca ve MAKSAD Festival Orkestrası ( Orhaniye Martı Marina Kilise Harabeleri)

5 Haziran Pazartesi

21.30 Konser: Golden Horn Brass (19 Mayıs Meydanı)

6 Haziran Salı

19.30 Sergi Açılışı: Frida ile Diyaloglar (MAKSAD İçmeler Kültür ve Sanat Evi)

7 Haziran Çarşamba

17.30 Söyleşi: Amos- Mehmet Gürbüzer (AKM)

20.30 Konser: MAKSAD Festival Orkestrası (Turunç)

8 Haziran Perşembe

21.00 Antakya Medeniyetler Korosu (AMFİ)

9 Haziran Cuma

17.00 Resim Atölye Çalışması (AMOS)

10 Haziran Cumartesi

21.00 Konser: Selen Baytekin (AMFİ)

12 Haziran Pazartesi

20.30 Söyleşi: Meksika Sanatı ve Frida (MAKSAD İçmeler Kültür ve Sanat Evi)

14 Haziran Çarşamba

21.00 Konser: Türk Valsleri (MAKSAD İçmeler Kültür ve Sanat Evi)

15 Haziran Perşembe

19.00 Söyleşi:Felsefe- Metin V. Bayrak (MAKSAD İçmeler Kültür ve Sanat Evi)

16 Haziran Cuma

10.00/20.00 Felsefe Atölyesi (MAKSAD İçmeler Kültür ve Sanat Evi)

17 Haziran Cumartesi

21.00 Sokak Konseri: Datcazz (Marmaris)

18 Haziran Pazar

17.30 Söyleşi: Kemal Varol (AKM)

19 Haziran Pazartesi

21.00 Konser: Berlin Fiarmonik Piyano Dörtlüsü (AMFİ)

20 Haziran Salı

20.00 Söyleşi: Irmak Zileli (AKM)

21 Haziran Çarşamba

21.00 İş Sanat Çarşamba Sahnesi Etkinliği (Atatürk Meydanı)

22 Haziran Perşeme

19.30 Sokak Konseri: La Fotuna Tango Orkestra, Nothing to You, Ad Libitum, Arp- Çello Duo, Datcazz, CODA Gençlik Korosu (Sevgi Yolu)

23 Haziran Cuma

20.30 Konser ve Jam Session: La Fortuna Tango Orkestra, Nothing to You, Ad Libitum, Arp- Çello Duo, Datcazz, CODA Gençlik Korosu (Atatürk Meydanı)

24 Haziran Cumartesi

21.00 Konser: Caz- GeoTrain Jazz (AMFİ)

25 Haziran Pazar

17.30 Panel: Hakan Akdoğan- Sezgin Kaymaz (AKM)