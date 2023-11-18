Doğan Avcıoğlu’nun anısı yaşıyor

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:29

2’nci Doğan Avcıoğlu Ödülleri’nin onur ödülüne ise Korkut Boratav değer görüldü. Ödül töreni yarın saat 14.00’te Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ödül törenin yanı sıra “100. Yılında Cumhuriyet Türkiye’nin Düzeni; Dün, Bugün, Yarın” konulu bir de panel düzenlenecek. Merdan Yanardağ, Gamze Yücesan Özdemir, Orhan Gökdemir ve Tülay Gencer konuşmacı olarak yer alacak.

Avcıoğlu’nun adını, eserlerini ve dünya görüşünü yaşatmak; yarına taşımak, genç nesillerle tanıştırmak amacıyla düzenlenen ödülün seçici kurulunda Altan Öymen, Barış Zeren, Behlül Özkan, Cangül Örnek, Deniz Hakyemez, Elif Akkaya, Gamze Yücesan Özdemir, Merdan Yanardağ, Okan İrtem, Orhan Gökdemir, Özge İzdeş Terkoğlu, Tolga Gürakar ve Uluç Gürkan yer alıyor.