Doğum günün kutlu olsun Derrida!

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:03

Fransız filozof, edebiyat eleştirmeni ve yapısökümcülük olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusu Jacques Derrida, 15 Temmuz 1930 tarihinde Cezayir’de dünyaya geldi.

Jacques Derrida, Paris'te Ecole Normale Superieure'de ve Sorbonne Üniversitesi'nde okudu. 1970'lerden itibaren Paris ve ABD'deki Johns Hopkins, Yale, Harvard, Kaliforniya üniversitelerinde akademik kariyerini sürdürdü. Geliştirdiği yöntem ve kavramlar edebiyat eleştirisinden sosyolojiye, kimlik sorunundan felsefeye bütün düşünsel alanlarda etkisini gösterdi ve sarsıcı sonuçlara yol açtı.

Michel Foucault, Gilles Deleuze ve Félix Guattari gibi ünlü Postyapısalcı felsefe'nin ya da başka bir deyişle yapısalcılık -sonrası- teorinin kurucu öncülerinden biridir.

J.J.Rousseau, Friedrich Nietzsche, Andre Gide, Paul Valery, Albert Camus gibi yazarları erken dönemde okuyan Derrida, Bergson ve Sartre etkisiyle felsefe çalışmalarına yöneldi. 1960'lı yıllardan itibaren geniş bir entelektüel kesimin dikkatini çekmeye başlayan Derrida’nın, özellikle düşünce tarihine yönelttiği köktenci eleştirileri ve yazmanın (yazı'nın) doğasıyla ilgili teorik önermeleri önemsendi.

Yapısökümcülük denilen Derridacı yöntem, yani metnin derin yapılarını ayrıştırmayı hedefleyen yöntemsel yaklaşım edebiyat kuramı, dilbilim, felsefe, hukuk, sosyoloji, kültür kuramı, mimarlık gibi disiplinler başta olmak üzere birçok alanda yeni açılımlar getirdi. Onun çalışmaları, Platon’dan günümüze çeşitli ve karşıt eğilimlerle gelmiş olan metafizik felsefenin sorgulanması ve böyle bir sorgulama ışığında Marks, Freud ya da Nietzsche gibi düşünürlerin yeniden değerlendirilmesi olanağını sağladı.

METNİN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YOKTUR

Derrida yaptığı yapısökümcü okumalarla, klasik felsefenin, yani Derrida'ya göre mevcudiyet metafiziğinin bilinçdışı kaynaklarını ortaya koymaya çalışmış, metinin yapısındaki ikili karşıtlıkları sorunsalaştırmış ve böylece mevcut düşünüş yapısını sökmeyi denemiştir. Bir "merkez" ve "dışarısı" olduğu varsayımına karşı, Derrida'nin ünlü argümanı ve sav sözü şöyledir:

“ Metnin dışında hiçbir şey yoktur.”

Derrida’nın çalışmasında Logos'a yönelik temelli itirazların geliştirildiği görülür. Batı Felsefesi'nde Logos hem söz hem de akıl anlamına gelir. Derrida'nın eleştirisinin tam da bu hedeflere yöneldiği açıktır. Burada metafizik bir varlık görüşü gizlidir. Derrida, bir yandan aklın konumunu sorunsallaŞırarak bir yandan da söz-merkezcilik'in yapısını deşifre ederek, mevcudiyet metafiziğinin ardındaki temel dayanak olan Logos'un sökümünü gerçekleştirir. Bunun sonucunda özne'nin metafizik mevcudiyet fikrinin merkezindeki konumu sona edilir. Söz ve akıl sahibi özne artık metafizik mevcudiyetin merkezi dayanak noktası değildir.

Jacques Derrida 9 Ekim 2004'te Paris'te yaşama veda etti.

• Marx’ın Hayaletleri,(çev. A.Tümertekin, Ayrıntı yay.2001)

• Marx ve Mahdumları, (çev. A.Tümertekin, Ayrıntı yay., 2002)

• Şiir Nedir?, (çev. Ahmet Sarı, Abdullah Arslan, Babil yay.)

• Mahmuzlar/ Nietzsche’nin Üslupları,(çev. Mehmet Baştürk, Babil yay.)

• Öteki Hedef/ Başka Baş, (çev. M.Başaran, Bağlam yay. 2003)

• Bağışlama ve Kozmopolitizm, (çev. Ali Utku, Mukadder Erkan, Birey yay., 2005)

• Çile, (çev. Melih Başaran,Kabalcı yay.2008)

• İsim Hariç, (çev.Didem Eryar,Kabalcı yay.2008)

• Khora, (çev.Didem Eryar,Kabalcı yay.2008)

• Terör günlerinde felsefe (J. Habermas ve J. Derrida ile diyaloglar,çev.Emre Barca,YKY,2003)

• Edebiyat Edimleri (çev.Ali Utku, Mukadder Erkan,Otonom Yayıncılık,2010)

• Gramatoloji (çev.İsmet Birkan,BilgeSu Yayıncılık,2011)

• Nietzchelerin Şöleni (çev.Ali Utku, Mukadder Erkan,Otonom Yayıncılık,2008)

• Önemsizin Arkeolojisi: Condillac Okuması (çev.Ali Utku, Mukadder Erkan,Otonom Yayıncılık,2007)

• Yazı ve Fark (çev.P. Burcu Yalım, Metin Yayınları, 2020)