'Döngüde İzler' isimli sergi sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:11

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:13

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Abidin Müslüm Baysal'ın "Döngüde İzler" isimli sergisi 28 Aralık'ta çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçı, eserlerinde zamanın ve izlerin derinliklerine dalmayı amaçlıyor. "Döngüde İzler" adlı sergisiyle, insanın varoluşunu, zamanın yarattığı döngüleri ve kadının kutsallığını plastik bir dille anlatıyor.

Sanatçının eserlerinde izlenimci akımın etkisi belirgin. Güneşin ışığının nesneler üzerinde oluşturduğu etkiyi tuvaline yansıtarak, zamansal değişimleri anlarla ilişkilendiriyor. Bu eserler, Van Gogh'un izlenimci anlayışından ilham alarak, kalın boya tuşeleri ve dinamik enerjisiyle dikkat çekiyor.

Kadının varoluşu ve toplumdaki yerine vurgu yaparak, onun zaman içindeki dönüşümünü ele alıyor. Kadının metalaştırılmasına ve yabancılaşmasına dikkat çeken sanatçı, bu durumun ruhsal acı yarattığını belirtiyor. Eserlerinde, kadının anne, arkadaş ve eş kimliklerindeki derin izleri plastik bir dille yansıtıyor.

"Döngüde İzler", ölüm ve yaşamın diyalektiğini ve bu büyük enerjinin yeniden yeşertici gücünü sembolizmalarla anlatıyor. Sanatçı, eserleri aracılığıyla evrenin zamansal enerjisini ve döngüsünü, kalın boya sürülmüş tekrarlayan kontürlerle izleyiciye aktarıyor.

Doç. Dr. Abidin Müslüm Baysal'ın ayrıca "Resim Sanatında Deformasyon" başlığında yayınlanmış bir kitabı bulunuyor.