Polise verilen lüks araçlar İstanbul'da sergileniyor
Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları sonucu ele geçirilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilen ultra lüks araçlar İstanbul'un turistik noktalarında sergilendi.
Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları devam ederken, yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü hizmetine verildi.
Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçları tek tek inceleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks aracın mahkeme kararınca emniyetin hizmetine verildiğini açıklamıştı.
Araçlar yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. İstanbul'un birçok noktasında sergilenen araçlar havadan da görüntülendi.
Öte yandan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, trafik polisleri tarafından kullanılmaya başlanan lüks araçlara tepki gösterdi.
Terkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Taksim Meydanı’nda Bentley polis aracı sergileniyor. Konuyu anlamakta zorlanan turistler lüks arabayla fotoğraf kuyruğunda… Nasıl anlasınlar?
"KAÇ POLİS MAAŞIYLA DENKLEŞEN..."
Milyonlarca insan asgari ücretteki üç kuruş zammı beklerken, ederi on milyonlar eden, bir yedek parçası kaç polis maaşıyla denkleşen, sigortası bile el yakan, deposu koca bir delikle dolan araba suçlu kovalayacak!
Hangi hukuki sürecin sonunda el kondu ayrı bir tartışma konusu. Ama madem el kondu, keşke halkın bütçesine yük olmak yerine, yalnız şehit haberleriyle hatırlanan kerpiç evlerde yaşayan yoksulların boğazından geçen lokmaya satılıp katık yapılsa."
Taksim Meydanı’nda Bentley polis aracı sergileniyor.— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) December 26, 2023
Konuyu anlamakta zorlanan turistler lüks arabayla fotoğraf kuyruğunda…
Nasıl anlasınlar?
Milyonlarca insan asgari ücretteki üç kuruş zammı beklerken, ederi on milyonlar eden, bir yedek parçası kaç polis maaşıyla denkleşen,… pic.twitter.com/cgRO1saRnE
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