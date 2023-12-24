Dövüş sahnesiyle duyurmuştu: Jake Gyllenhaal Road House'un yeni versiyonunda

1989 tarihli Road House filmi yeniden çekiliyor. Başrolde ise Zodiac, Donnie Darko ve Gece Vurgunu gibi yapımlarla tanınan ünlü ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:49
Dövüş sahnesiyle duyurmuştu: Jake Gyllenhaal Road House'un yeni versiyonunda
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Filmlerinde geçirdiği değişimlerle izleyicilerin beğenisini kazanan ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal, 80’lerin sevilen yapımı "Road House"un yeni versiyonunda rol alacak.

Ünlü oyuncu bu film için gerçek bir UFC dövüşçüsü gibi antreman yaparak vücudunu geliştirdi. Geçen Mart ayında ise gerçek dövüşler esnasında ringe çıkarak filmi duyurdu. Jake Gyllenhaal'ın ringteki performansı beğeni toplarken hayranları filmi merakla bekliyordu.

AMAZON DUYURDU

Amazon Prime Video'da yayınlanacak filmden ilk kare yayınlandı.

Filmin yönetmenliğini “Bay ve Bayan Smith” ve “Yarının Sınırında” gibi yapımlara imza atan Doug Liman yapıyor.

Filmin kadrosunda Billy Magnussen, Daniela Melchoir, Gbemisola Ikumelo ve Lukas Gage gibi ünlü isimler yer alıyor. Film 21 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

Patrick Swayze’nin başrolünde yer aldığı 1989 tarihli film, dövüş sanatlarında usta bir bar fedaisi olan Dalton karakterini konu alıyordu.


Jake Gyllenhaal Road House UFC

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