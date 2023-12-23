Sinema dünyasında taht kavgası: 2023'ün en başarılı filmleri hangileri?
2023 yılı sinema dünyası için muazzam bir başarı ve heyecanla geçti. Büyük prodüksiyonlar, bağımsız yapımlar ve beklenmedik sürprizlerle dolu bir yıl oldu. Yapılan açıklamalara göre, 2023 yılında en çok hasılat yapan filmler listesi sinemaseverleri etkileyici bir sıralama ile karşılıyor. Büyüleyici hikayeler, görsel şölenler ve başarılı oyunculuk performansları, seyircileri salonlara çekmeyi başardı. İşte, 2023'ün gişe rekortmeni filmleri...
1. BARBİE ($1,441,800,873)
"Barbie" uyum sağlayabileceği bir dünya arayışında olan genç bir kadının etkileyici hikayesini anlatıyor. Barbie, kendi dünyasının standartlarına uymayan bir karakterdir. Dışlanmış hisseden Barbie, farklılıklarını avantaja dönüştürerek yeni bir dünyada özgün bir varlık olma yolculuğuna çıkar.
2. SÜPER MARIS KARDEŞLER ($1,361,976,691)
"Super Mario Kardeşler Filmi" Brooklynli iki tesisatçının fantastik bir dünyaya geçişini konu alır. Mario ve Luigi, su borularını tamir ederken gizemli bir boruya çekilir ve sihirli bir dünyada maceraya atılırlar. Kardeşlerin ayrılmasıyla başlayan bu zorlu macera, Mario'nun Luigi'yi bulma çabası etrafında gelişir.
3. OPPENHEIMER ($950,685,970)
"Oppenheimer" Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanır. Film, Oppenheimer'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolünü detaylı bir şekilde işler. Oppenheimer, bilimsel lider olarak atanır ancak icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılması, onu projeden uzaklaştırır.
4. GALAKSININ KORUYUCULAR 3 ($845,555,777)
"Galaksinin Koruyucuları 3" Gamora'yı kaybetmenin etkisindeki Peter Quill'in ekibini bir araya getirmesini konu alır. Bu görev, başarısızlık halinde Koruyucular'ın sonu olabilir.
5. HIZLI VE ÖFKELİ 10 ($704,709,660)
"Hızlı ve Öfkeli 10" Dom Toretto'nun sevdiklerini hedef alan bir düşmanla mücadelesini anlatır. Dom ve ekibi, bu defa ölümcül bir rakip ile karşı karşıyadır.
6. ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNE GEÇİŞ ($690,516,673)
"Spider-Man: Into the Spider-Verse" Miles Morales'in özel yeteneklerle donanarak geçmişten gelen Örümcek-İnsanlarla karşılaşmasını konu alır. Kahramanlar, büyük bir tehditle karşı karşıya kaldıklarında Miles, yeteneklerini kullanarak sevdiklerini korumak zorundadır.
7. TAM NEHİR KIRMIZISI ($673,596,577)
"Tam Nehir Kırmızısı" lider Qin Hui'nin barış çağrısının ardından yaşanan olayları anlatır.
8. GEZEGENLER SAVAŞI ($604,460,538)
"Gezegenler Savaşı" dünyayı kurtarmak için mücadele eden genç bir grup insanın hikayesini konu alır. İnsanlar, güneşin yanmakta olduğunu öğrenince yeni bir güneş sistemine gitmek için devasa motorlar yaparlar. Ancak evrene yolculuk tehlikelidir ve hayatta kalma şansı, cesur gençlerin elindedir.
9. KÜÇÜK DENİZ KIZI ($569,626,289)
"Küçük Deniz Kızı" deniz kızı Ariel'in insan olma arzusunu ve bu uğurda giriştiği maceraları konu alır. Ariel, yasaklara rağmen insanlarla temas kurmaya karar verir ve bu seçim hayatını ve babasının hayatını tehlikeye atar.
10. MISSION IMPOSSIBLE ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA ($567,535,383)
"Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" Ethan Hunt'ın ve IMF ekibinin aksiyon dolu maceralarını anlatır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 askerimiz şehit oldu!
- Adliyedeki atamaların şifresi: Kasa kazandı
- AKP'li Başkan'ın övgüsüne tepki yağdı!
- Kimlikleri açıklandı!
- Memur ve emeklisinin maaşına zam için de oran verdi
- Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!
- Vali, menzil şeyhinin cenazesine gitmişti...
- Toplu taşıma kartları için yeni karar!
- Fırtına ve kuvvetli yağış!
- Özel Filistin’e gidiyor!