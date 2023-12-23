Nefes filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nefes filmi gerçek hayattan mı uyarlandı?
Nefes (Breathe) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Nefes filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nefes filminin konusu ne? Nefes filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Nefes filminin yönetmen koltuğunda Andy Serkis oturuyor. Filmin senaristliğini William Nicholson üstleniyor. Peki, Nefes filminin konusu ne? Nefes filminin oyuncuları kim?
NEFES FİLMİNİN KONUSU NE?
Robin Cavendish (Andrew Garfield), hayatının aşkı Diana (Claire Foy) ile evlenmiş, geleceğe umutla bakan 27 yaşında bir adamdır. Ancak evliliklerinden ve çocuğu Jonathan'ın doğumundan çok kısa bir süre sonra, Kenya'da çocuk felci geçirerek yatalak kalır. En fazla 3 ay ömür biçilen genç adam, eşinin ve yakınlarının desteğiyle farklı bir yaşam kuracak, tüm dünyadaki engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek için çaba harcayıp ilham kaynağı olacaktır. "Breathe" filmi, Robin ve Diana Cavendish çiftinin gerçek öyküsünden esinlendi.
NEFES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Andrew Garfield
Claire Foy
Tom Hollander
Hugh Bonneville
Ed Speleers
Camilla Rutherford
Emily Bevan
Amit Shah
James Wilby
Dean-Charles Chapman
Roger Ashton-Griffiths
Miranda Raison
Diana Rigg
Lasco Atkins
Andre Jacobs
Terry Norton
Penny Downie
Ben Lloyd-Hughes
Jonathan Hyde
NEFES FİLMİ GERÇEK BİR HİKAYEDEN Mİ İLHAM ALDI?
Nefes filmi yıkıcı bir hastalık karşısında pes etmeyi reddeden maceraperest bir çift olan Robin ve Diana Cavendish'in ilham verici gerçek aşk hikâyesini konu alıyor.
NEFES FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Nefes filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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