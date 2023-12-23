Nefes filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nefes filmi gerçek hayattan mı uyarlandı?

Yayınlanma: 23.12.2023 - 19:30

Güncelleme: 23.12.2023 - 19:30

Nefes filminin yönetmen koltuğunda Andy Serkis oturuyor. Filmin senaristliğini William Nicholson üstleniyor. Peki, Nefes filminin konusu ne? Nefes filminin oyuncuları kim?

NEFES FİLMİNİN KONUSU NE?

Robin Cavendish (Andrew Garfield), hayatının aşkı Diana (Claire Foy) ile evlenmiş, geleceğe umutla bakan 27 yaşında bir adamdır. Ancak evliliklerinden ve çocuğu Jonathan'ın doğumundan çok kısa bir süre sonra, Kenya'da çocuk felci geçirerek yatalak kalır. En fazla 3 ay ömür biçilen genç adam, eşinin ve yakınlarının desteğiyle farklı bir yaşam kuracak, tüm dünyadaki engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek için çaba harcayıp ilham kaynağı olacaktır. "Breathe" filmi, Robin ve Diana Cavendish çiftinin gerçek öyküsünden esinlendi.

NEFES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andrew Garfield

Claire Foy

Tom Hollander

Hugh Bonneville

Ed Speleers

Camilla Rutherford

Emily Bevan

Amit Shah

James Wilby

Dean-Charles Chapman

Roger Ashton-Griffiths

Miranda Raison

Diana Rigg

Lasco Atkins

Andre Jacobs

Terry Norton

Penny Downie

Ben Lloyd-Hughes

Jonathan Hyde

NEFES FİLMİ GERÇEK BİR HİKAYEDEN Mİ İLHAM ALDI?

Nefes filmi yıkıcı bir hastalık karşısında pes etmeyi reddeden maceraperest bir çift olan Robin ve Diana Cavendish'in ilham verici gerçek aşk hikâyesini konu alıyor.

NEFES FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nefes filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.