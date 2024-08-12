Dream Productions dizisi geliyor... Ters Yüz evreninde geçen yeni dizi için çalışmalar başladı!

Ters Yüz evreninde geçen bir dizi geliyor. Dream Productions, dizisi önümüzdeki yıl Disney+ üzerinden izleyicisi ile buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:35
Dream Productions dizisi geliyor... Ters Yüz evreninde geçen yeni dizi için çalışmalar başladı!
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Disney ve Pixar, büyük beğeni toplayan "Ters Yüz" (Inside Out) serisinin bir yan ürünü olan yeni televizyon dizisi "Dream Productions"u tanıttı. Dizinin ilk fragmanı da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinlikte yayımlandı.

Dizi, "Ters Yüz" filminin birinci ve ikinci bölümleri arasında geçen bir ara bölüm olarak planlandı. Riley'nin rüyalarının her gece bir film stüdyosu gibi hazırlandığı bir ortamda geçiyor. Bu stüdyo, Riley'nin zihninde rüyaların zamanında ve bütçeye uygun bir şekilde nasıl üretildiğini gösteriyor. Ayrıca, bazı anıların fazladan işlenmesi gerektiğinde Dream Productions'a gönderiliyor, burada rüyalar Riley uyurken hazırlanıyor.

Dizinin 2025 yılında Disney+ platformunda yayımlanması planlanıyor.

Pixar'ın baş yaratıcı sorumlusu Pete Docter, diziyi "benzersiz ve cesur" olarak nitelendirerek, Pixar'ın ilk orijinal dizisi olarak tanıttı.

"Ters Yüz 2," dünya genelinde 1,5 milyar dolarlık hasılat elde ederek "Karlar Ülkesi 2"yi geride bıraktı ve tarihin en çok hasılat yapan animasyon filmi unvanını kazandı.

Film, ergenlik çağındaki Riley'nin zihnini yeniden ziyaret ediyor. Neşe, Üzüntü, Tiksinti, Korku ve Öfke gibi tanıdık duygulara ek olarak, Anksiyete, Kıskançlık, Utanç ve Nostalji gibi yeni duygular ortaya çıkarak Riley'nin zihninde kaotik bir enerji yaratıyor.

"Dream Productions" dizisi, Pixar'ın yaratıcı dünyasına yeni bir pencere açarak izleyicilere Riley'nin rüyalarının nasıl yapıldığını gösterirken, "Ters Yüz" serisinin başarısını sürdürecek gibi görünüyor.


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