Düğün Dernek 2: Sünnet filmi nerede çekildi? Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu nedir?

Başrollerinde, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in yer aldığı Düğün Dernek 2 Sünnet filmi 2015 yılında vizyona girmiştir. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet Filmi Nerede Çekildi? Düğün Dernek 2:Sünnet filminin konusu nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 19:47
Düğün Dernek 2: Sünnet filmi nerede çekildi? Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu nedir?
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Düğün Dernek 2: Sünnet filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği film Necati Akpınar imzası taşımaktadır. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet Filmi Nerede Çekildi? Düğün Dernek 2:Sünnet filminin konusu nedir?

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET KONUSU NEDİR?

Çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleşen Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu ise şöyle:

Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek2: Sünnet filmi Sivas'ta çekilmiştir. 

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla

Erdal Tosun - Deli Doktor

Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası

Nükhet Duru - Kendisi

Mustafa Keser - Kendisi

Hakan Akın - Belediye Başkanı

Jelena Bozic - Monica

Deniz Erayvaz - Matias

Juris Strenga - Leton Dede

Zahide Yetiş - Doktor

Ali İhsan Varol - Sünnetçi

Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı

Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız

Arzu Oruç - Lobideki Kız

Ferit Aktuğ - Komiser

Tuna Kirli - Soyguncu

Giray Altınok - Soyguncu

Alper Kadayıfçı - Soyguncu


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